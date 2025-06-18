«Флорида» с Бобровским и Куликовым вновь выиграла Кубок Стэнли

У хозяев покер оформил Сэм Райнхарт (5', 38', 54', 55'), еще одну шайбу забросил Мэттью Ткачук (20'). У гостей отличился Василий Подколзин (56').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. 36-летний россиянин закончил чемпионский плей-офф, одержав 16 побед в 23 матчах при 91,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,20.
Перед шестым матчем финала Бобровский был фаворитом у букмекеров на «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ. По итогам голосования журналистов «Конн Смайт» достался канадскому нападающему Сэму Беннетту, который в 23 матчах набрал 22 (15+7) очка. Он стал первым игроком с 1957 года, кому удалось оформить покер в матче финала Кубка Стэнли.
«Флорида» выиграла финальную серию со счетом 4−2 и во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. До этого у «пантер» было два выхода в финал турнира (1996, 2023). «Флорида» выступает в НХЛ с 1993 года.
Также «Флорида» стала третьим клубом НХЛ в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06) после «Питтсбурга» (2016, 2017) и «Тампа-Бэй» (2020, 2021), которой удалось защитить чемпионский титул.
В составе «Флориды» выступают два российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Они стали двукратными обладателями Кубка Стэнли и их имена вновь будут нанесены на трофей. При этом Бобровский и Куликов не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит