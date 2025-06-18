«Флорида» с Бобровским и Куликовым вновь выиграла Кубок Стэнли

«Флорида» выиграла финальную серию со счетом 4−2 и во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. До этого у «пантер» было два выхода в финал турнира (1996, 2023). «Флорида» выступает в НХЛ с 1993 года.