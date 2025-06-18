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Эдмонтон
1
П1
X
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ОТ
Эдмонтон
4
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П1
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ОТ
Эдмонтон
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П1
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1
П1
X
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П1
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Флорида
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«Флорида» с Бобровским и Куликовым вновь выиграла Кубок Стэнли

«Флорида» дома обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финальной серии НХЛ и второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев покер оформил Сэм Райнхарт (5', 38', 54', 55'), еще одну шайбу забросил Мэттью Ткачук (20'). У гостей отличился Василий Подколзин (56').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. 36-летний россиянин закончил чемпионский плей-офф, одержав 16 побед в 23 матчах при 91,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,20.

Перед шестым матчем финала Бобровский был фаворитом у букмекеров на «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ. По итогам голосования журналистов «Конн Смайт» достался канадскому нападающему Сэму Беннетту, который в 23 матчах набрал 22 (15+7) очка. Он стал первым игроком с 1957 года, кому удалось оформить покер в матче финала Кубка Стэнли.

«Флорида» выиграла финальную серию со счетом 4−2 и во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. До этого у «пантер» было два выхода в финал турнира (1996, 2023). «Флорида» выступает в НХЛ с 1993 года.

Также «Флорида» стала третьим клубом НХЛ в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06) после «Питтсбурга» (2016, 2017) и «Тампа-Бэй» (2020, 2021), которой удалось защитить чемпионский титул.

В составе «Флориды» выступают два российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Они стали двукратными обладателями Кубка Стэнли и их имена вновь будут нанесены на трофей. При этом Бобровский и Куликов не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.

Флорида
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
18.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19983 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
2-й период
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
3-й период
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит