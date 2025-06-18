Свечников стал лучшим российским бомбардиром в Кубке Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал в Кубке Стэнли больше всех очков из числа российских хоккеистов. В 15 матчах плей-офф он набрал 12 (8+4) очков, его клуб дошел до полуфинала. В общем зачете бомбардиров Кубка Стэнли Свечников стал 23-м.
На второе место в списке самых результативных россиян вышел форвард Василий Подколзин, забросивший последнюю шайбу сезона. Он завершил плей-офф с 10 (3+7) очками.
Третьим российским бомбардиром Кубка Стэнли стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 9 (5+4) очков. Четвертым — Павел Бучневич из «Сент-Луиса», 8 (3+5).
Александр Овечкин, побивший в текущем сезоне рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ, набрал за плей-офф шесть очков — как Андрей Кузьменко и Владислав Наместников.
Напомним, минувшей ночью «Флорида Пантерз» второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финале команда обыграла «Эдмонтон Ойлерз», с которым встречалась и в решающей серии сезона-2023/2024. В шестом матче «пантеры» одолели соперника со счетом 5:1 на своем поле.
Вместе с «Флоридой» второй раз подряд Кубок Стэнли завоевали российские хоккеисты — Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.