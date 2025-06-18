Свечников стал лучшим российским бомбардиром в Кубке Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал в Кубке Стэнли больше всех очков из числа российских хоккеистов. В 15 матчах плей-офф он набрал 12 (8+4) очков, его клуб дошел до полуфинала. В общем зачете бомбардиров Кубка Стэнли Свечников стал 23-м.