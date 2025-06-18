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Кочетков о русских в «Каролине»: американцам непросто это терпеть

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков считает, что американцам непросто терпеть большую компанию русских хоккеистов в команде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков рассказал, как часто общаются российские хоккеисты друг с другом в команде.

— Про вашу русскую банду в «Каролине» хотела спросить. Судя по соцсетям, вы очень дружны с ребятами. Это действительно так?
— Мы в хороших отношениях. Действительно много времени вместе проводим. Стараемся вместе ужинать, в раздевалке, конечно, постоянно видимся — так что, да, вместе много времени. Когда Никиша приехал, добавился еще один русский к компании, и, мне кажется, американцам было непросто это терпеть.

— Почему? Потому что вы часто разговариваете по-русски?
— Ну, да, разговариваем много по-русски. И в целом, как сказать, русские ребята, мне кажется, довольно говорливые. У всех свое мнение, свое видение. Думаю, не всем это нравится, — приводит слова Кочеткова «ВсеПроСпорт».

Вместе с Кочетковым в команде играют защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, а также нападающий Андрей Свечников. Последний стал самым результативным россиянином в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, 25-летний Кочетков в составе «Каролины» провел 47 матчей, в 27 из них он одержал победу. Коэффициент надежности голкипера составляет 2.60, а процент отраженных бросков — 89,7%. В минувшем сезоне «Каролина» дошла до полуфинала Кубка Стэнли и выбыла, проиграв действующему чемпиону «Флориде».