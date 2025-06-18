Кочетков о русских в «Каролине»: американцам непросто это терпеть

— Про вашу русскую банду в «Каролине» хотела спросить. Судя по соцсетям, вы очень дружны с ребятами. Это действительно так?

— Мы в хороших отношениях. Действительно много времени вместе проводим. Стараемся вместе ужинать, в раздевалке, конечно, постоянно видимся — так что, да, вместе много времени. Когда Никиша приехал, добавился еще один русский к компании, и, мне кажется, американцам было непросто это терпеть.