В «Миннесоте» хотят, чтобы Капризов провел в клубе всю карьеру

«Я думаю, Кириллу здесь нравится, он тут как влитой. Очевидно, что мы любим его, он отличный игрок. Иногда такие вещи требуют времени, и вам просто нужно через это пройти, но мы хотим, чтобы Кирилл был здесь на протяжении всей своей карьеры, и мы просто через это пройдем», — сказал Герин.