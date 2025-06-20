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В «Миннесоте» хотят, чтобы Капризов провел в клубе всю карьеру

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ход переговоров по новому контракту с нападающим Кириллом Капризовым. Об этом сообщает Sportsnet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующий контракт Капризова с зарплатой 9 млн долларов в год рассчитан до конца следующего сезона. 28-летний россиянин сможет подписать продление с «Миннесотой» после 1 июля.

«Я думаю, Кириллу здесь нравится, он тут как влитой. Очевидно, что мы любим его, он отличный игрок. Иногда такие вещи требуют времени, и вам просто нужно через это пройти, но мы хотим, чтобы Кирилл был здесь на протяжении всей своей карьеры, и мы просто через это пройдем», — сказал Герин.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» готова сделать Капризова самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ и предложить ему восьмилетний контракт с годовой зарплатой 15 млн долларов в год.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. За пять лет он провел за клуб 344 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 407 (200+207) очков.

«Миннесота» с Капризовым четырежды выходила в плей-офф, но ни разу не смогла пройти дальше первого раунда.