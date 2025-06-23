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Чемпионский парад «Флориды» посетили 400 тысяч человек

В воскресенье, 22 июня, «Флорида» провела чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации Sportsnet, поздравить команду с победой на улицы Форт Лодердейла вышли 400 тысяч человек.

Напомним, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4−2, завоевав трофей второй год подряд. За «Флориду» выступают два российских хоккеиста — 36-летний вратарь Сергей Бобровский и 34-летний защитник Дмитрий Куликов. Они стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды отыграл «на ноль».

Куликов провел в плей-офф 23 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков. Также на его счету 84 силовых приема и 22 заблокированных броска.

Флорида
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
18.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19983 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
2-й период
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
3-й период
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит