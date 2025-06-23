Чемпионский парад «Флориды» посетили 400 тысяч человек

Напомним, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4−2, завоевав трофей второй год подряд. За «Флориду» выступают два российских хоккеиста — 36-летний вратарь Сергей Бобровский и 34-летний защитник Дмитрий Куликов. Они стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.