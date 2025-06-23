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Овечкин признан лучшим новичком в НХЛ за последние 20 лет

Канадское издание The Hockey Writers опубликовало список лучших обладателей награды «Колдер Трофи», начиная с 2005 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Tom Szczerbowski/Getty Images

«Колдер Трофи» вручается лучшему новичку сезона в НХЛ. Претендовать на награду могут игроки, которые не провели более 25 матчей в предыдущем чемпионате и не достигли возраста 26 лет к моменту начала сезона.

Рейтинг возглавил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в дебютном сезоне-2005/06 провел 81 матч и набрал 106 (52+54) очков.

«Дебютный сезон Овечкина проложил путь для всей его карьеры как элитного снайпера и одного из лучших игроков лиги на протяжении последних десятилетий. Крупногабаритный россиянин стал первым новичком, преодолевшим отметку в 100 очков со времен Теему Селянне в сезоне-1992/93.

Овечкин забил 52 гола и набрал 106 очков за сезон, совсем немного опередив Сидни Кросби, у которого было 102 очка. С тех пор ни один новичок не смог ни набрать 100 очков, ни забить 50 голов за сезон. Возможно, игрока, подобного Овечкину, мы увидим еще нескоро», — сказано в тексте статьи.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который в дебютном сезоне набрал 85 (33+52) очков в 78 матчах. Также в рейтинг вошли Кирилл Капризов (27+24 в 55 матчах) и Артемий Панарин (30+47 в 80 матчах).

Рейтинг лучших обладателей «Колдер Трофи» по версии The Hockey Writers

  1. Александр Овечкин («Вашингтон», Россия) — 2005/06
  2. Евгений Малкин («Питтсбург», Россия) — 2006/07
  3. Остон Мэттьюс («Торонто», США) — 2016/17
  4. Мэтью Барзал («Айлендерс», Канада) — 2017/18
  5. Кирилл Капризов («Миннесота», Россия) — 2020/21
  6. Стив Мэйсон («Коламбус», Канада) — 2008/09
  7. Артемий Панарин («Чикаго», Россия) — 2015/16
  8. Элиас Петтерссон («Ванкувер», Швеция) — 2018/19
  9. Джефф Скиннер («Каролина», Канада) — 2010/11
  10. Мориц Зайдер («Детройт», Германия) — 2021/22

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