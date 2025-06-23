Овечкин признан лучшим новичком в НХЛ за последние 20 лет

«Дебютный сезон Овечкина проложил путь для всей его карьеры как элитного снайпера и одного из лучших игроков лиги на протяжении последних десятилетий. Крупногабаритный россиянин стал первым новичком, преодолевшим отметку в 100 очков со времен Теему Селянне в сезоне-1992/93.



Овечкин забил 52 гола и набрал 106 очков за сезон, совсем немного опередив Сидни Кросби, у которого было 102 очка. С тех пор ни один новичок не смог ни набрать 100 очков, ни забить 50 голов за сезон. Возможно, игрока, подобного Овечкину, мы увидим еще нескоро», — сказано в тексте статьи.