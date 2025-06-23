Гашек обвинил НХЛ в бесчеловечности из-за российских флагов

«Эта часть празднования “Флориды” была плохой. НХЛ очень хорошо знает (я лично отправлял официальное открытое письмо комиссионеру лиги Гэри Беттмэну по электронной почте с объяснением), что своим подходом НХЛ делает огромную рекламу спецоперации и, следовательно, несет ответственность за ее жертвы.



До тех пор, пока НХЛ разрешают российским гражданам публично выступать, эта реклама будет продолжаться. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы остановить бесчеловечные действия НХЛ, которые стоят жизни людям», — написал чех.