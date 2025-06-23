Гашек обвинил НХЛ в бесчеловечности из-за российских флагов

Доминик Гашек опубликовал в социальных сетях скриншот из трансляции с хоккеистами, на плечах которых были флаги России.
«Эта часть празднования “Флориды” была плохой. НХЛ очень хорошо знает (я лично отправлял официальное открытое письмо комиссионеру лиги Гэри Беттмэну по электронной почте с объяснением), что своим подходом НХЛ делает огромную рекламу спецоперации и, следовательно, несет ответственность за ее жертвы.
До тех пор, пока НХЛ разрешают российским гражданам публично выступать, эта реклама будет продолжаться. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы остановить бесчеловечные действия НХЛ, которые стоят жизни людям», — написал чех.
Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов второй год подряд выиграли с «Флоридой» Кубок Стэнли. 18 июня в шестом матче финала «пантеры» на своем льду разгромили «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1 и выиграли серию со счетом 4−2.
С 2022 года Доминик Гашек активно выражает свою антироссийскую позицию. В частности, чех регулярно критикует руководство НХЛ за то, что оно позволяет выступать российским хоккеистам.
Доминик Гашек провел в НХЛ в общей сложности 16 сезонов, выступая за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он шесть раз становился лучшим вратарем НХЛ и дважды становился самым ценным игроком лиги. В 1998 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Последним клубом в карьере Гашека стал московский «Спартак» в 2011 году.