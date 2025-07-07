НХЛ запретила Овечкину давать интервью в России

По информации источника, запрет связан с тем, что лига снимает о 39-летнем россиянине большой документальный фильм.
«К сожалению, Александр Овечкин этим летом не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это связано с решением НХЛ — лига снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций», — сообщил источник.
Овечкин вместе с семьей вернулся в Россию после месячного отдыха в Турции. Планируется, что он отправится в США в начале сентября.
В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
«Вашингтон» впервые с 2017 года стал победителем Восточной конференции в регулярном чемпионате, но в плей-офф вылетел во втором раунде, уступив в пяти матчах «Каролине» (1−4).
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.