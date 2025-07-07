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НХЛ запретила Овечкину давать интервью в России

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью в России во время летнего отдыха. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

По информации источника, запрет связан с тем, что лига снимает о 39-летнем россиянине большой документальный фильм.

«К сожалению, Александр Овечкин этим летом не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это связано с решением НХЛ — лига снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций», — сообщил источник.

Овечкин вместе с семьей вернулся в Россию после месячного отдыха в Турции. Планируется, что он отправится в США в начале сентября.

В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» впервые с 2017 года стал победителем Восточной конференции в регулярном чемпионате, но в плей-офф вылетел во втором раунде, уступив в пяти матчах «Каролине» (1−4).

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.

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