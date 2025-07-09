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Стало известно, сколько денег потратил Овечкин на отдых в Турции

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин потратил на отдых в Турции не менее восьми миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, 39-летний россиянин арендовал отдельную виллу на 10−12 человек в одном из лучших отелей Кемера — Maxx Royal Kemer Resort. Стоимость ее аренды начинается от 340 тыс. рублей за ночь. На территории виллы расположены бассейн, джакузи, сауна и отдельный выход на пляж.

Овечкин отдыхал в Турции с 7 июня и провел там ровно месяц. По самым скромным подсчетам, аренда виллы за это время могла обойтись ему в восемь миллионов рублей, что соответствует его заработку за два матча регулярного чемпионата НХЛ после вычета налогов.

Во время отдыха в Турции Овечкин начал подготовку к новому сезону НХЛ. Основной упор был сделан на йогу, растяжку и пляжный волейбол. По возвращении в Москву Овечкин приступил к тренировкам в спортзале.

В воскресенье, 13 июля, Овечкин примет участие в «Матче года» в Москве, в котором российские игроки НХЛ и КХЛ. Сегодня он должен посетить открытую тренировку на «ЦСКА-Арене».

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.

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