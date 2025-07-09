Стало известно, сколько денег потратил Овечкин на отдых в Турции

Овечкин отдыхал в Турции с 7 июня и провел там ровно месяц. По самым скромным подсчетам, аренда виллы за это время могла обойтись ему в восемь миллионов рублей, что соответствует его заработку за два матча регулярного чемпионата НХЛ после вычета налогов.