Сезон НХЛ начнется с игр команд Бобровского, Малкина и Панарина

В стартовом матче сезона 7 октября обладатель Кубка Стэнли последних двух лет «Флорида Пантерз» примет «Чикаго Блэкхокс». В этот же день «Нью‑Йорк Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз», а «Лос‑Анджелес Кингз» на своем льду встретится с «Колорадо Эвеланш».