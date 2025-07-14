Сезон НХЛ начнется с игр команд Бобровского, Малкина и Панарина

Три матча пройдут в первый день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В стартовом матче сезона 7 октября обладатель Кубка Стэнли последних двух лет «Флорида Пантерз» примет «Чикаго Блэкхокс». В этот же день «Нью‑Йорк Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз», а «Лос‑Анджелес Кингз» на своем льду встретится с «Колорадо Эвеланш».
Полное расписание будет опубликовано 16 июля.
Следующий регулярный чемпионат станет последним, в котором команды проведут по 82 матча. Начиная с сезона-2026/27 каждая команда будет проводить по 84 матча в регулярном чемпионате.