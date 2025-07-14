Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Сезон НХЛ начнется с игр команд Бобровского, Малкина и Панарина

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 стартует в ночь на 8 октября.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Три матча пройдут в первый день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В стартовом матче сезона 7 октября обладатель Кубка Стэнли последних двух лет «Флорида Пантерз» примет «Чикаго Блэкхокс». В этот же день «Нью‑Йорк Рейнджерс» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз», а «Лос‑Анджелес Кингз» на своем льду встретится с «Колорадо Эвеланш».

Полное расписание будет опубликовано 16 июля.

Следующий регулярный чемпионат станет последним, в котором команды проведут по 82 матча. Начиная с сезона-2026/27 каждая команда будет проводить по 84 матча в регулярном чемпионате.