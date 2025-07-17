Евгений Кузнецов сделал дубль в матче пивной лиги в США

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2010 года в первом раунде под общим 26-м номером. Спустя четыре года он покинул челябинский «Трактор» и отправился в Северную Америку. В 2018 году Кузнецов вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубок Стэнли. Он был самым результативным игроком плей-офф, набрав 32 (12+20) очка в 24 матчах. За 10 лет в НХЛ Кузнецов провел 840 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 648 (206+442) очков.