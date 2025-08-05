«Яндекс» подписал контракт с Овечкиным на 3 млрд рублей

«В прошлом сезоне, выходя на лед в Канаде и США, я понимал, сколько людей болеет за меня в России, я даже через океан чувствовал их поддержку, в том числе от “Яндекса” и его пользователей, вместе с которым мы в погоне за рекордом, скорее, старались не забывать о том, что спорт должен вдохновлять, заряжать энергией и объединять. Когда сезон закончился, мы обсудили, что еще можем сделать вместе, и в итоге придумали много интересного, о чем расскажем в ближайшие годы», — сказал Овечкин.