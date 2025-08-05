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«Яндекс» подписал контракт с Овечкиным на 3 млрд рублей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал амбассадором «Яндекса». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контракт с 39-летним нападающим рассчитан на три года. В рамках соглашения Овечкин будет представлять новые продукты и сервисы компании, среди которых «Яндекс Еда», «Яндекс Go», «Яндекс Маркет» и т. д. Первая рекламная кампания с участием российского хоккеиста стартует уже в этом месяце.

По условиям сделки продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Cтудия» закрепил за собой права на экранизацию биографии Овечкина, а также получил эксклюзивные права на показ в России и Беларуси документального сериала об Овечкине, съемки которого проходят в Северной Америке. Он будет показан в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«В прошлом сезоне, выходя на лед в Канаде и США, я понимал, сколько людей болеет за меня в России, я даже через океан чувствовал их поддержку, в том числе от “Яндекса” и его пользователей, вместе с которым мы в погоне за рекордом, скорее, старались не забывать о том, что спорт должен вдохновлять, заряжать энергией и объединять. Когда сезон закончился, мы обсудили, что еще можем сделать вместе, и в итоге придумали много интересного, о чем расскажем в ближайшие годы», — сказал Овечкин.

По информации издания «Ведомости», контракт с «Яндексом» может принести Овечкину до трех миллиардов рублей.

В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» впервые с 2017 года стал победителем Восточной конференции в регулярном чемпионате, но в плей-офф вылетел во втором раунде, уступив в пяти матчах «Каролине» (1−4).

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.

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