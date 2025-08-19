Клуб НХЛ решил вывести из обращения номер российского хоккеиста

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. Он провел за клуб 1101 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, набрав 1117 (450+667) очков. Вместе с «красными крыльями» Федоров трижды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002).