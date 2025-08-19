Ричмонд
Клуб НХЛ решил вывести из обращения номер российского хоккеиста

«Детройт Ред Уингз» выведет из обращения 91-й номер, под которым выступал российский хоккеист Сергей Федоров. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Торжественная церемония состоится 12 января 2026 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз».

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. Он провел за клуб 1101 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, набрав 1117 (450+667) очков. Вместе с «красными крыльями» Федоров трижды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002).

Россиянин станет девятым игроком в истории «Детройта», чей номер будет выведен из обращения. Ранее подобной чести были удостоены Горди Хоу (1972), Алекс Дельвеккио, Тед Линдсей (оба — 1991), Терри Савчук (1994), Сид Абель (1995), Никлас Лидстрем (2014), Стив Айзерман (2007) и Ред Келли (2019).

Кроме того, Федоров станет третьим россиянином после Павла Буре («Ванкувер», 2013) и Сергея Зубов («Даллас», 2022), чьи номера были выведены из обращения в клубах НХЛ.