Американские бейсболисты прибыли на матч МЛБ в джерси Федорова

Бейсболисты «Детройт Тайгерс» Керри Карпентер, Диллон Динглер и Спенсер Торклесон прибыли на матч регулярного чемпионата МЛБ в джерси хоккеиста Сергея Федорова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт НХЛ

Накануне бывший клуб Федорова «Детройт Ред Уингз» объявил, что 91-й номер, под которым выступал россиянин, будет выведен из обращения. Карпентер, Динглер и Торклесон решили отметить это событие и выразить уважение вкладу Федорова в спортивную историю Детройта.

Федоров выступал за «красные крылья» с 1990 по 2003 год. Он провел за клуб 1101 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, набрав 1117 (450+667) очков. Вместе с «Детройтом» Федоров трижды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002).

Россиянин станет девятым игроком в истории клуба, чей номер будет выведен из обращения. Торжественная церемония пройдет 12 января 2026 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз».

Минувшей ночью «Детройт Тайгерс» дома обыграли «Хьюстон Астрос» (1:0) и вернули себе лидерство в турнирной таблице Американской лиги МЛБ.