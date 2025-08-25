Ричмонд
Обладатель Кубка Стэнли рассказал об изменениях в игре Овечкина

Хоккеист НХЛ вспомнил о ключевых изменениях в стиле игры Александра Овечкина.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Американский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020,2021) Патрик Марун, который сейчас защищает цвета «Чикаго Блэкхокс», рассказал о том, как изменился стиль игры Александра Овечкина с возрастом.

«Ови, чего только не скажешь об этом парне. Он элитный снайпер, забивает с любой точки. Но, думаю, с возрастом он стал находить больше способов забивать голы. Он лезет на ворота, в грязные зоны. Возможно, раньше он больше полагался на броски с ходу или завершение контратак, но сейчас он находит другие способы забрасывать шайбы. Я не думаю, что мы достаточно отдаём ему должное. Он крупный, тяжёлый парень, но он отлично играет в форчекинге, бьет соперников, делает все что нужно при игре без шайбы и помогает своим партнёрам по звену», — цитирует Маруна RMNB.

Напомним, Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и по его итогам получил приз лучшему новичку — «Колдер Трофи». На данный момент Овечкин провел в НХЛ 1491 матч. Сезон 2024/25 стал для россиянина особенно удачным — ему удалось побить рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ. Сейчас на счету Овечкина 974 шайбы с учетом плей-офф НХЛ.

