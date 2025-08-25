Обладатель Кубка Стэнли рассказал об изменениях в игре Овечкина

«Ови, чего только не скажешь об этом парне. Он элитный снайпер, забивает с любой точки. Но, думаю, с возрастом он стал находить больше способов забивать голы. Он лезет на ворота, в грязные зоны. Возможно, раньше он больше полагался на броски с ходу или завершение контратак, но сейчас он находит другие способы забрасывать шайбы. Я не думаю, что мы достаточно отдаём ему должное. Он крупный, тяжёлый парень, но он отлично играет в форчекинге, бьет соперников, делает все что нужно при игре без шайбы и помогает своим партнёрам по звену», — цитирует Маруна RMNB.