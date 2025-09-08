Овечкину подарили уникальный смартфон в честь рекорда НХЛ: видео

Жена Александра Овечкина Настасья Шубская опубликовала в своих соцсетях видео с подарком для суперфорварда. Ему презентовали IPhone с золотой гравировкой на задней поверхности. Там изображен игровой номер Александра, логотип НХЛ и выгравировано число 895 — именно столько голов потребовалось хоккеисту, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Гаджет упакован был не в обычную коробку, а шкатулку с экраном, на котором без остановки крутится момент 895-го гола Александра Овечкина.
«Вот такой телефон нам подарили», — сказала жена хоккеиста в записанном ею видеоролике.
Напомним, легендарный момент нового рекорда по голам в НХЛ был установлен 39-летним россиянином в апреле 2025-го. Сейчас на его счету 897 заброшенных шайб.
Ранее известный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего Александра Овечкина, сообщил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» 7 сентября улетел в США для подготовки к новому сезону НХЛ. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведет дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.