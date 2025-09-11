«Сент-Луис» заключил контракт с 20-летним российским нападающим

20-летний Никита Сусуев был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2023 года под общим 202-м номером. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за московский «Спартак» и «Адмирал» из Владивостока. В регулярных чемпионатах нападающий провел суммарно 55 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи.