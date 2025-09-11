Ричмонд
«Сент-Луис» заключил контракт с 20-летним российским нападающим

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским форвардом Никитой Сусуевым, сообщает пресс-служба «Блюз».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий подписал двусторонний контракт новичка, который рассчитан на три года.

20-летний Никита Сусуев был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2023 года под общим 202-м номером. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за московский «Спартак» и «Адмирал» из Владивостока. В регулярных чемпионатах нападающий провел суммарно 55 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. Будут сыграны три встречи. Действующий обладатель Кубк Стэнли «Флорида» проведет матч с «Чикаго», «Рейнджерс» примут на своей площадке «Пингвинз», а «Кингз» встретятся с «Колорадо».