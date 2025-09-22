Гол и буллит Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Айлендерс»

У гостей отличились Родриго Аболс (3') и Матвей Мичков (59'), который отличился с передачи Егора Замулы. У хозяев заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (25') и Маршалл Уоррен (37').
Мичков также реализовал свою попытку в серии послематчевых буллитов, а победу «Филадельфии» принес точный бросок Эмиля Андре.
В следующем предсезонном матче «Филадельфия» на выезде сыграет с «Монреалем».
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. В первом матче сезона «Филадельфия» на выезде сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Флоридой».
Другие результаты игрового дня:
«Рейнджерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (5:3). Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой в большинстве и результативной передачей.
«Торонто» на выезде обыграл «Оттаву» (4:3). Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 16 из 17 бросков по своим воротам. Во второй половине матча его сменил Вячеслав Пекса, который отразил 16 из 18 бросков.
«Вашингтон» на выезде обыграл «Бостон» (5:2). Нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев отметился заброшенной шайбой, ему ассистировал Иван Мирошниченко.
«Коламбус» дома обыграл «Сент-Луис» (4:1). Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Вратарь «Коламбуса» Иван Федотов отразил 14 из 15 бросков по своим воротам. Нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров отметился заброшенной шайбой.
«Миннесота» на выезде обыграла «Виннипег» (3:2 ОТ). Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин оформил дубль, забросив в том числе победную шайбу в овертайме.
«Калгари» на выезде обыграл «Эдмонтон» (3:2 ОТ). Защитник «Калгари» Даниил Мироманов отметился результативной передачей. Вратарь «Калгари» Иван Просветов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Нападающий «Эдмонтона» Матвей Петров отметился заброшенной шайбой в концовке встречи, которая перевела игру в овертайм.
«Колорадо» дома обыграл «Юту» (5:1). Нападающий «Колорадо» Даниил Гущин отметился заброшенной шайбой. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил ассистентский хет-трик. Нападающий «Юты» Даниил Бут отметился заброшенной шайбой.