Овечкин вернулся в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии TSN

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в число 50 лучших действующих игроков НХЛ по версии TSN, сообщается на сайте телеканала.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Канадский телеканал составляет рейтинг из 50 лучших игроков НХЛ ежегодно начиная с 2010 года. Овечкин занимал второе место в первых двух версиях рейтинга (2010, 2011). В прошлом году он впервые в карьере не вошел в список.

22 сентября TSN объявил хоккеистов, занявших места с 41-го по 50-е. Овечкин расположился на 49-й строчке в рейтинге. На 44-м месте находится российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, который в прошлогоднем рейтинге занимал 39-е место.

17 сентября Овечкину исполнилось 40 лет. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере россиянина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».

В прошлом сезоне Александр Овечкин с 897 шайбами стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016).

Овечкин — девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ («Морис Ришар Трофи»), трижды брал приз самому ценному игроку регулярки («Харт Трофи»), стал MVP плей-офф в 2018-м («Конн Смайт Трофи»), а также завоевал множество других личных и командных наград.

Также хоккеист является трехкратным чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс», двукратным чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
