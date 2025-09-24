Овечкин получит на $550 тыс. больше контрактной зарплаты сезона

Ранее в НХЛ существовал эскроу — часть, которую удерживали от зарплат игроков, чтобы уравнять доходы хоккеистов и владельцев клубов. В следующем сезоне этот показатель уже не будет рассчитываться, потому что по Коллективному соглашению его отменили, а в прошлом сезоне он был отрицательным, поэтому теперь лига должна игрокам по +5% к зарплате.