Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.00
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.20
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.20
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.50
П2
3.65

Овечкин получит на $550 тыс. больше контрактной зарплаты сезона

Александр Овечкин и остальные россияне в НХЛ получат 105% зарплаты.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

НХЛ обязан выплатить хоккеистам дополнительные 5% к зарплате из-за роста доходов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в НХЛ существовал эскроу — часть, которую удерживали от зарплат игроков, чтобы уравнять доходы хоккеистов и владельцев клубов. В следующем сезоне этот показатель уже не будет рассчитываться, потому что по Коллективному соглашению его отменили, а в прошлом сезоне он был отрицательным, поэтому теперь лига должна игрокам по +5% к зарплате.

Среди российских хоккеистов больше всего заработал Михаил Сергачев — 11,675 миллиона, чуть меньше сумма у Александра Овечкина — 11,65 млн, Артемий Панарин получит 10,5 миллионов. Самая большая сумма в лиге вышла у Остона Мэттьюса — 17,5 млн.

Отметим, что сумма считается за конкретный год, а не среднегодовая зарплата, поэтому форвард «Рейнджерс» Панарин не лидер из наших хоккеистов.

В апреле этого года Овечкин установил снайперский рекорд НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое держалось с 90-х годов прошлого века. Сейчас на счету россиянина 897 результативных бросков.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября. Недавно Овечкину исполнилось 40 лет. Нынешний контракт с «Вашингтоном» истекает по окончании предстоящего сезона.

