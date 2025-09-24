Овечкин получит на $550 тыс. больше контрактной зарплаты сезона

НХЛ обязан выплатить хоккеистам дополнительные 5% к зарплате из-за роста доходов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее в НХЛ существовал эскроу — часть, которую удерживали от зарплат игроков, чтобы уравнять доходы хоккеистов и владельцев клубов. В следующем сезоне этот показатель уже не будет рассчитываться, потому что по Коллективному соглашению его отменили, а в прошлом сезоне он был отрицательным, поэтому теперь лига должна игрокам по +5% к зарплате.
Среди российских хоккеистов больше всего заработал Михаил Сергачев — 11,675 миллиона, чуть меньше сумма у Александра Овечкина — 11,65 млн, Артемий Панарин получит 10,5 миллионов. Самая большая сумма в лиге вышла у Остона Мэттьюса — 17,5 млн.
Отметим, что сумма считается за конкретный год, а не среднегодовая зарплата, поэтому форвард «Рейнджерс» Панарин не лидер из наших хоккеистов.
В апреле этого года Овечкин установил снайперский рекорд НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое держалось с 90-х годов прошлого века. Сейчас на счету россиянина 897 результативных бросков.
Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября. Недавно Овечкину исполнилось 40 лет. Нынешний контракт с «Вашингтоном» истекает по окончании предстоящего сезона.