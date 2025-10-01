«Он это заслужил». Владелец «Миннесоты» — о контракте Капризова

«Кирилл всегда задавал вопросы о команде, о ее конкурентоспособности, нашей целеустремленности и том, что нужно для победы в Кубке Стэнли. Он никогда не поднимал вопрос о деньгах. Этим всегда занимался агент. Думаю, мы всегда знали, что добьемся успеха в этой сделке. Он это заслужил. Он приводит людей на арену. Несомненно, это важный день для будущего нашей франшизы», — сказал Лейпольд.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. За пять лет он провел за клуб 344 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 407 (200+207) очков. «Миннесота» с Капризовым четырежды выходила в плей-офф, но ни разу не проходила дальше первого раунда.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует во вторник, 7 октября. В первом матче «Миннесота» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».