«Флорида» с Бобровским обыграла «Чикаго» на старте сезона НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» принимала «Чикаго» на своей площадке. В составе победителей шайбы забросили Эй Джей Грир (12-я минута), Картер Верхаге (15), Йеспер Боквист (50). У проигравших отличились Фрэнк Назар (11) и Теуво Теравайнен (22).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот.
Матч между командами стал первым в новом 109-м сезоне НХЛ. Перед его началом защитник «Флориды» Аарон Экблад вывез на лед Кубок Стэнли. После чего в рамках церемонии под своды арены был поднят памятный стяг в честь победы.
Напомним, в минувшем сезоне «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4−2, завоевав трофей второй год подряд. Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.
Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус». Хоккеист является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи» (2013, 2017), он стал первым российским вратарем, завоевавшим данную награду, и является единственным среди соотечественников, удостоенным ее дважды.
Дмитрий Куликов является воспитанником ярославского «Локомотива». Защитник выступает за «Флориду» с 2023 года.
Пол Морис
Джефф Блэшилл
Сергей Бобровский
Спенсер Найт
(00:00-59:04)
06:58
Артем Левшунов
10:03
Фрэнк Назар
(Тайлер Бертуцци, Теуво Терявяйнен)
11:06
Эй Джей Грир
(Джона Гаджович, Густав Форслинг)
12:26
Артем Левшунов
14:08
Картер Верхэге
(Маки Самоскевич)
16:50
Эй Джей Грир
16:50
Ник Фолиньо
21:09
Теуво Терявяйнен
(Фрэнк Назар, Тайлер Бертуцци)
21:12
Брэд Маршан
28:17
Сет Джонс
45:56
Люк Канин
49:40
Йеспер Боквист
(Маки Самоскевич, Эван Родригес)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит