«Флорида» с Бобровским обыграла «Чикаго» на старте сезона НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Чикаго Блэкхокс» в первом матче нового регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» принимала «Чикаго» на своей площадке. В составе победителей шайбы забросили Эй Джей Грир (12-я минута), Картер Верхаге (15), Йеспер Боквист (50). У проигравших отличились Фрэнк Назар (11) и Теуво Теравайнен (22).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот.

Матч между командами стал первым в новом 109-м сезоне НХЛ. Перед его началом защитник «Флориды» Аарон Экблад вывез на лед Кубок Стэнли. После чего в рамках церемонии под своды арены был поднят памятный стяг в честь победы.

Напомним, в минувшем сезоне «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4−2, завоевав трофей второй год подряд. Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус». Хоккеист является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи» (2013, 2017), он стал первым российским вратарем, завоевавшим данную награду, и является единственным среди соотечественников, удостоенным ее дважды.

Дмитрий Куликов является воспитанником ярославского «Локомотива». Защитник выступает за «Флориду» с 2023 года.

