Малкин и Кросби установили уникальное достижение в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил две результативные передачи. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28 и был признан третьей звездой встречи. Партнер Шестеркина по команде Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «минус 3».