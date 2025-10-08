Малкин и Кросби установили уникальное достижение в НХЛ

Встреча прошла в Нью-Йорке. В составе победителей дубль на счету Джастина Бразо (20-я и 58-я минуты), еще одну шайбу забил Блейк Лизотт (59).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил две результативные передачи. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28 и был признан третьей звездой встречи. Партнер Шестеркина по команде Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «минус 3».
Евгений Малкин, канадский форвард Сидни Кросби и канадский защитник Крис Летанг установили уникальное достижение. Они стали первым трио, сыгравшим в 20 сезонах НХЛ. Игроки вместе выступают за «Питтсбург» с 2006 года.
В следующем матче «Питтсбург» 10 октября в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», «Рейнджерс» в этот же день на выезде встретятся с «Баффало».
Майк Салливан
Дэн Мьюз
Игорь Шестеркин
(00:00-57:37)
Артур Шилов
Игорь Шестеркин
(57:48-57:56)
Игорь Шестеркин
(c 58:08)
00:59
Харрисон Бруники
07:33
Адам Фокс
19:28
Джастин Бразо
(Евгений Малкин)
38:55
Крис Летанг
57:48
Джастин Бразо
(Евгений Малкин, Энтони Манта)
58:08
Блэйк Лизотт
(Райан Ши, Коннор Девар)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит