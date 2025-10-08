Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.68
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2

Малкин и Кросби установили уникальное достижение в НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке. В составе победителей дубль на счету Джастина Бразо (20-я и 58-я минуты), еще одну шайбу забил Блейк Лизотт (59).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил две результативные передачи. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28 и был признан третьей звездой встречи. Партнер Шестеркина по команде Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «минус 3».

Евгений Малкин, канадский форвард Сидни Кросби и канадский защитник Крис Летанг установили уникальное достижение. Они стали первым трио, сыгравшим в 20 сезонах НХЛ. Игроки вместе выступают за «Питтсбург» с 2006 года.

В следующем матче «Питтсбург» 10 октября в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», «Рейнджерс» в этот же день на выезде встретятся с «Баффало».

Рейнджерс
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
8.10.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden
Главные тренеры
Майк Салливан
Дэн Мьюз
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-57:37)
Артур Шилов
Игорь Шестеркин
(57:48-57:56)
Игорь Шестеркин
(c 58:08)
1-й период
00:59
Харрисон Бруники
07:33
Адам Фокс
19:28
Джастин Бразо
(Евгений Малкин)
2-й период
38:55
Крис Летанг
3-й период
57:48
Джастин Бразо
(Евгений Малкин, Энтони Манта)
58:08
Блэйк Лизотт
(Райан Ши, Коннор Девар)
Статистика
Рейнджерс
Питтсбург
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит