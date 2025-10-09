Ричмонд
Россиянин первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ. Видео

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев стал первым автором хет-трика в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Вегас» в серии буллитов уступил «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6 Б). Матч прошел на домашней арене «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (5-я минута), Куинтон Байфилд (12), Джефф Мэлотт (34), Тревор Мур (52) и Брандт Кларк (55).

У «Вегаса» хет-трик оформил Павел Дорофеев (23, 38, 40), забив все голы за второй период, еще по шайбе забросили Джек Айкел (46) и Иван Барбашев (49). Победный буллит в составе «Лос-Анджелеса» реализовал Тревор Мур.

Кузьменко стал первым россиянином, забросившим шайбу в новом сезоне НХЛ.

Результативная передача в составе «Кингз» на счету Андрея Кузьменко. У «Вегаса» голевой пас оформил Иван Барбашев.

В прошлом сезоне Дорофеев стал лучшим снайпером «Вегаса» в регулярном чемпионате, записав на свой счет 35 голов. Большую часть предсезонных матчей россиянин пропустил из-за травмы.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вегас» в ночь на 10 октября по московскому времени на выезде сыграет против «Сан-Хосе». «Лос-Анджелес» 11 октября в гостях встретится с «Виннипегом».

Вегас
5:6
0:2, 3:1, 2:2, 0:0
Б
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
9.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18393 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джим Хиллер
Вратари
Адин Хилл
(00:00-65:00)
Антон Форсберг
(00:00-65:00)
1-й период
04:19
Вильям Карлссон
04:41
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Анже Копитар)
09:39
Колтон Сиссонс
09:39
Куинтон Байфилд
11:57
Куинтон Байфилд
14:21
Дрю Даути
2-й период
22:10
Павел Дорофеев
33:41
Джефф Малотт
(Александр Тюркотт, Джоэль Армиа)
34:20
Кэдан Корчак
34:20
Александр Тюркотт
37:32
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
38:07
Алекс Лафферье
39:14
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
3-й период
45:06
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Митчелл Марнер)
48:43
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
50:15
Джоэль Эдмундсон
51:39
Тревор Мур
(Дрю Даути, Филлип Дано)
54:00
Бренд Кларк
(Андрей Кузьменко, Куинтон Байфилд)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тревор Мур
(Лос-Анджелес)
Статистика
Вегас
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
13
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит