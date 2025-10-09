Россиянин первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ. Видео

«Вегас» в серии буллитов уступил «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6 Б). Матч прошел на домашней арене «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (5-я минута), Куинтон Байфилд (12), Джефф Мэлотт (34), Тревор Мур (52) и Брандт Кларк (55).
У «Вегаса» хет-трик оформил Павел Дорофеев (23, 38, 40), забив все голы за второй период, еще по шайбе забросили Джек Айкел (46) и Иван Барбашев (49). Победный буллит в составе «Лос-Анджелеса» реализовал Тревор Мур.
Кузьменко стал первым россиянином, забросившим шайбу в новом сезоне НХЛ.
Результативная передача в составе «Кингз» на счету Андрея Кузьменко. У «Вегаса» голевой пас оформил Иван Барбашев.
В прошлом сезоне Дорофеев стал лучшим снайпером «Вегаса» в регулярном чемпионате, записав на свой счет 35 голов. Большую часть предсезонных матчей россиянин пропустил из-за травмы.
В следующем матче регулярного чемпионата «Вегас» в ночь на 10 октября по московскому времени на выезде сыграет против «Сан-Хосе». «Лос-Анджелес» 11 октября в гостях встретится с «Виннипегом».
Брюс Кэссиди
Джим Хиллер
Адин Хилл
(00:00-65:00)
Антон Форсберг
(00:00-65:00)
04:19
Вильям Карлссон
04:41
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Анже Копитар)
09:39
Колтон Сиссонс
09:39
Куинтон Байфилд
11:57
Куинтон Байфилд
14:21
Дрю Даути
22:10
Павел Дорофеев
33:41
Джефф Малотт
(Александр Тюркотт, Джоэль Армиа)
34:20
Кэдан Корчак
34:20
Александр Тюркотт
37:32
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
38:07
Алекс Лафферье
39:14
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
45:06
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Митчелл Марнер)
48:43
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
50:15
Джоэль Эдмундсон
51:39
Тревор Мур
(Дрю Даути, Филлип Дано)
54:00
Бренд Кларк
(Андрей Кузьменко, Куинтон Байфилд)
победный бросок: Тревор Мур
(Лос-Анджелес)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит