Малкин вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Пингвинз». В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль (4-я минута), Харрисон Брунике (26), Сидни Кросби (29) и Джастин Бразо (55). У «Айлендерс» отличились Джонатан Друен (13), Кайл Палмьери (25) и дебютировавший в лиге российский форвард Максим Шабанов (40).
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал три результативные передачи и был признан первой звездой матча. Изначально у Малкина в активе был гол и две результативные передачи. НХЛ переписала заброшенную шайбу на форварда Рикарда Ракелля, который после броска Малкина коснулся ее клюшкой до того, как шайба пересекла линию ворот.
39-летний хоккеист набрал два очка и более во втором подряд матче. Малкин имеет в активе 5 баллов (0+5) и возглавляет список лучших бомбардиров нового сезона НХЛ. Всего в 1215 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ российский спортсмен набрал 1351 очко (514 голов и 837 передач) и вышел на чистое 30-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Он обошел по этому показателю Матса Сундина (1349 очков в 1346 матчах).
Евгений Малкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ. Он является последним по текущему контракту с «Питтсбургом».
В следующем матче «Пингвинз» на своей площадке примут «Рейнджерс», а «Айлендерс» на своем льду сыграют с «Вашингтоном».
Дэн Мьюз
Патрик Руа
Тристан Джерри
(00:00-02:24)
Илья Сорокин
(00:00-57:23)
Тристан Джерри
(c 03:00)
Илья Сорокин
(57:28-57:35)
Илья Сорокин
(c 59:45)
03:00
Александр Романов
03:23
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Евгений Малкин)
07:41
Ноэль Аччиари
12:02
Джонатан Друэн
(Мэттью Шефер)
24:04
Кайл Палмиери
(Скотт Мэйфилд, Мэтью Барзал)
25:41
Харрисон Бруники
(Томас Новак, Филип Холландер)
27:00
Паркер Уотерспун
27:00
Кайл Палмиери
28:43
Бо Хорват
28:58
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
31:40
Эрик Карлссон
33:38
Мэтью Барзал
39:19
Максим Шабанов
(Симон Хольмстрем)
42:15
Симон Хольмстрем
54:21
Джастин Бразо
(Энтони Манта, Евгений Малкин)
56:15
Бенджамин Киндел
59:45
Джонатан Друэн
59:45
Джонатан Друэн
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит