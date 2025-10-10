Малкин вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

39-летний хоккеист набрал два очка и более во втором подряд матче. Малкин имеет в активе 5 баллов (0+5) и возглавляет список лучших бомбардиров нового сезона НХЛ. Всего в 1215 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ российский спортсмен набрал 1351 очко (514 голов и 837 передач) и вышел на чистое 30-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Он обошел по этому показателю Матса Сундина (1349 очков в 1346 матчах).