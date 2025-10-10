Судьи отняли у Малкина первый гол в новом сезоне НХЛ: видео

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал три результативные передачи и был признан первой звездой матча. Изначально у Малкина в активе был гол и две результативные передачи. После игры НХЛ переписала заброшенную шайбу на форварда Рикарда Ракелля, который после броска Малкина коснулся ее клюшкой до того, как шайба пересекла линию ворот.