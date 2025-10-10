Дорофеев забросил четыре шайбы за два дня, став лучшим снайпером НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Шаркс». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден (9), российский нападающий Павел Дорофеев (35), Джек Айкел (59) и Райлли Смит (62). У «Сан-Хосе» отличились Джефф Скиннер (6-я минута), Александр Веннберг (27) и Филипп Курашев (43).
Для Дорофеева эта шайба стала четвертой в новом сезоне НХЛ. Он лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.
Напомним, Дорофеев стал первым игроком, оформившим хет-трик в сезоне-2025/26 регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин забросил три шайбы в матче с «Лос-Анджелесом». Однако «Вегас» в серии буллитов уступил «Кингз» (5:6 Б).
Теперь на счету 24-летнего хоккеиста 89 очков (59 голов + 30 передач) в 151 матче регулярных чемпионатов НХЛ.
Павел Дорофеев дебютировал в составе «Вегаса» в октябре 2021 года. Позднее он был отправлен в «Хендерсон Силвер Найтс», который выступает в АХЛ. Первые очки в НХЛ хоккеист набрал в марте 2023 года, забросив шайбу и отдав результативную передачу в матче против «Сент-Луиса».
Райан Варсофски
Брюс Кэссиди
Алекс Неделькович
(00:00-61:24)
Акира Шмид
(00:00-10:32)
Акира Шмид
(10:53-57:38)
Акира Шмид
(58:26-61:24)
05:31
Джефф Скиннер
(Тай Делландреа, Шакир Мухамадуллин)
08:09
Бретт Хауден
(Бен Хаттон, Киган Колесар)
10:53
Шакир Мухамадуллин
22:35
Вильям Карлссон
25:38
Томаш Гертл
26:31
Митчелл Марнер
26:59
Александр Веннберг
(Вильям Эклунд, Йон Клингберг)
34:15
Шакир Мухамадуллин
34:22
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
36:55
Адам Годетт
42:59
Филипп Курашев
(Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин)
47:33
Томаш Гертл
55:02
Уилл Смит
58:26
Джек Айкел
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
61:24
Райлли Смит
(Ши Теодор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит