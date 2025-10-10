Дорофеев забросил четыре шайбы за два дня, став лучшим снайпером НХЛ

Павел Дорофеев дебютировал в составе «Вегаса» в октябре 2021 года. Позднее он был отправлен в «Хендерсон Силвер Найтс», который выступает в АХЛ. Первые очки в НХЛ хоккеист набрал в марте 2023 года, забросив шайбу и отдав результативную передачу в матче против «Сент-Луиса».