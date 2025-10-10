Евгений Малкин: Это мой последний год, я просто наслаждаюсь

Малкин с 2006 года выступает за «Питтсбург», с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Он был выбран клубом под общим вторым номером на драфте 2004 года. Малкин становился обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012) и «Тед Линдсей Эворд» (2012). Всего он провел 1215 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрал 1351 очко (514 голов + 837 передач) и занимает 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.