Евгений Малкин: Это мой последний год, я просто наслаждаюсь

В игре с «Айлендерс» Евгений Малкин записал на свой счет ассистентский хет-трик. В новом сезоне, который является для Малкина 20-м в Национальной хоккейной лиге, он отметился пятью результативными передачами в двух матчах.
«Я уже говорил раньше — если это мой последний год, я просто наслаждаюсь каждым моментом. У меня был длинный путь. Но я хочу просто играть», — цитирует Малкина клубная пресс-служба.
Текущий контракт россиянина с «Питтсбургом» истекает следующим летом. В сентябре 39-летний Малкин заявлял, что хотел бы остаться в команде.
Малкин с 2006 года выступает за «Питтсбург», с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Он был выбран клубом под общим вторым номером на драфте 2004 года. Малкин становился обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012) и «Тед Линдсей Эворд» (2012). Всего он провел 1215 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрал 1351 очко (514 голов + 837 передач) и занимает 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Дэн Мьюз
Патрик Руа
Тристан Джерри
(00:00-02:24)
Илья Сорокин
(00:00-57:23)
Тристан Джерри
(c 03:00)
Илья Сорокин
(57:28-57:35)
Илья Сорокин
(c 59:45)
03:00
Александр Романов
03:23
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Евгений Малкин)
07:41
Ноэль Аччиари
12:02
Джонатан Друэн
(Мэттью Шефер)
24:04
Кайл Палмиери
(Скотт Мэйфилд, Мэтью Барзал)
25:41
Харрисон Бруники
(Томас Новак, Филип Холландер)
27:00
Паркер Уотерспун
27:00
Кайл Палмиери
28:43
Бо Хорват
28:58
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
31:40
Эрик Карлссон
33:38
Мэтью Барзал
39:19
Максим Шабанов
(Симон Хольмстрем)
42:15
Симон Хольмстрем
54:21
Джастин Бразо
(Энтони Манта, Евгений Малкин)
56:15
Бенджамин Киндел
59:45
Джонатан Друэн
59:45
Джонатан Друэн
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит