Матч Овечкина, финал «Мастерса» в Шанхае, отбор на ЧМ-2026 и молодежный ЧМ: что смотреть сегодня

В финале шанхайского турнира сенсационно встретятся двоюродные братья Вашеро и Риндеркнеш. Представляющий Монако Вашеро за один турнир обыграл Бублика, Руне, Джокович и заработал больше денег, чем за всю жизнь до этого к 26 годам — 598 000 долларов за выход в финал: за всю карьеру до этого у Валентина было 594 000 призовых. Риндеркнеш также проводит сильный турнир. Жертвами 30-летнего француза стали Даниил Медведев, представитель Германии Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим из Канады. Кто из братьев сегодня впервые в карьере победит на турнире серии «Мастерс»?