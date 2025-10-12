Матч Овечкина, финал «Мастерса» в Шанхае, отбор на ЧМ-2026 и молодежный ЧМ: что смотреть сегодня

Теннис. Турнир серии «Мастерс». Шанхай (Китай). Финал. Валентен Вашеро (Монако) — Артюр Риндеркнеш (Франция)
11:30* (время начала матча может измениться). Где смотреть: «Кинопоиск».
В финале шанхайского турнира сенсационно встретятся двоюродные братья Вашеро и Риндеркнеш. Представляющий Монако Вашеро за один турнир обыграл Бублика, Руне, Джокович и заработал больше денег, чем за всю жизнь до этого к 26 годам — 598 000 долларов за выход в финал: за всю карьеру до этого у Валентина было 594 000 призовых. Риндеркнеш также проводит сильный турнир. Жертвами 30-летнего француза стали Даниил Медведев, представитель Германии Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим из Канады. Кто из братьев сегодня впервые в карьере победит на турнире серии «Мастерс»?
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа C. Шотландия — Беларусь
19:00. Где смотреть: «Okko Спорт».
Сборная Беларуси проиграла все три матча на старте отборочного турнире. Теперь подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса сыграют в Глазго на легендарном стадионе «Хэмпден-парк». Шотландцы ведут борьбу за лидерство в квартете с датчанами. На данный момент у обеих команд по 7 очков. Сборная Шотландии будет нацелена взять три очка и в домашней встрече с командой из Беларуси. Смогут ли аутсайдеры преподнести сюрприз или победа достанется шотландцам?
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа H. Румыния — Австрия
21:45. Где смотреть: «Okko Спорт».
В отборочном турнире чемпионата мира-2026 сборная Австрии показывает крайне уверенную игру, одержав 5 побед в 5 матчах. Разница мячей 19:2. Подопечные Ральфа Рангника на этой неделе разгромили Сан-Марино со счетом 10:0, а Марко Арнаутович, оформив покер, с 45 голами стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Команду Румынии возглавляет 80-летний Мирча Луческу. Дела у команды идут не очень хорошо — румыны проигрывают борьбу за вторую строчку боснийцам. В Бухаресте сборная Румынии постарается набрать очки в матче против фаворита. Получится ли это у них или австрийцы наберут очередные три балла в этом отборочном турнире?
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ¼ финала. США — Марокко
22:55. Где смотреть: «Матч ТВ».
На проходящем в Чили молодежном чемпионате мира пройдут последние четвертьфиналы. Сборные США и Марокко успели запомниться на турнире ярким и содержательным футболом. Американцы заняли первое место в квартете Е, опередив французов, а в первом раунде плей-офф выбили из турнира сборную Италии. Лидером команды США является полузащитник «Пармы» Бенджамин Кремаски, на его счету уже 5 голов. Сборная Марокко в первом раунде плей-офф уверенно переиграл футболистов Южной Кореи. Лидером коллектива является вингер португальского клуба «Фамаликан» Яссир Забири.
В другом четвертьфинале дня друг с другом сыграют команды Франции и Норвегии. Эксперты и букмекеры считают фаворитом встречи французских футболистов.
НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»
02:00 (в ночь на понедельник). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Накануне «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2. У победителей дубль оформил Алексей Протас. Александр Овечкин отдал первую результативную передачу в новом сезоне. Таким образом, россиянин стал всего лишь третьим игроком в истории «Вашингтона», кому удалось набрать очко в регулярном сезоне в возрасте 40 лет и старше. До него этого добивались лишь Даг Монс и Здено Хара.
«Рейнджерс» и «Кэпиталз» встречались друг с другом 95 раз. На данный момент счет в противостоянии 48−47 в пользу столичного коллектива. Какая из команд победит в Нью-Йорке сегодня?