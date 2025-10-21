«Вегас» победил «Каролину» благодаря голам Дорофеева и Барбашева

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил третью шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первом голе своей команды, отметившись результативной передачей. 29-летний россиянин был признан второй звездой матча. Всего на его счету после 7 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.