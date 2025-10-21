Ричмонд
«Вегас» победил «Каролину» благодаря голам Дорофеева и Барбашева

«Вегас» дома обыграл «Каролину» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

У хозяев заброшенными шайбами отличились Джек Айкел (9'), Павел Дорофеев (11'), Иван Барбашев (52') и Уильям Карлссон (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Себастьяна Ахо (25').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил седьмую шайбу в этом сезоне и вернулся в число лидеров снайперской гонки. 24-летний россиянин делит первую строчку с нападающим «Оттавы» Шэйном Пинто и нападающим «Виннипега» Марком Шайфли. Всего на счету Дорофеева после 7 сыгранных матчей 8 (7+1) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил третью шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первом голе своей команды, отметившись результативной передачей. 29-летний россиянин был признан второй звездой матча. Всего на его счету после 7 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.

«Вегас» одержал четвертую победу подряд и возглавил сводную турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ. В воскресенье, 26 октября, «рыцари» на выезде сыграют против «Флориды».

Другие результаты игрового дня:

«Филадельфия» дома обыграла «Сиэтл» (5:2). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Защитник «Филадельфии» Егор Замула также выступил ассистентом в этом голе.

«Монреаль» дома победил «Баффало» (4:2). Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Вегас
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
21.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17682 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Род Бриндамор
Вратари
Адин Хилл
(00:00-09:54)
Фредерик Андерсен
(00:00-57:15)
Акира Шмид
(c 09:54)
Фредерик Андерсен
(c 58:23)
1-й период
08:42
Джек Айкел
(Брэндон Саад, Иван Барбашев)
10:28
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
12:43
Шон Уокер
19:45
Павел Дорофеев
2-й период
24:18
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Николай Элерс)
28:22
Николай Элерс
29:46
Томаш Гертл
34:33
Ши Теодор
35:34
Николай Элерс
3-й период
51:06
Иван Барбашев
52:01
Александр Никишин
58:23
Вильям Карлссон
(Митчелл Марнер, Ши Теодор)
58:39
Колтон Сиссонс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит