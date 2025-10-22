Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать пятую победу в сезоне

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ник Дауд (8'), Райан Леонард (21'), Джейкоб Чикран (22') и Том Уилсон (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Джейдена Шварца (44').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей в большинстве. 40-летний россиянин провел на льду ровно 16 минут, нанес восемь бросков по воротам (пять были заблокированы, два — мимо, один — в створ) и провел один силовой прием.
Овечкин сделал 604-е результативное действие в регулярных чемпионатах НХЛ в большинстве, сократив отставание от Яромира Ягра по этому показателю до шести очков. На данный момент капитан «Вашингтона» занимает 11-е место в истории лиги по очкам в большинстве.
Всего на счету Овечкина в этом сезоне 7 сыгранных матчей и 5 (1+4) набранных очков. Примечательно, что он набирал очки в восьми из девяти матчей против «Сиэтла», который выступает в НХЛ с 2021 года.
«Вашингтон» одержал пятую победу и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 25 октября, «столичные» на выезде сыграют с «Коламбусом».
Спенсер Карбери
Дэн Байлсма
Логан Томпсон
Мэтт Мюррей
(00:00-57:04)
Мэтт Мюррей
(c 59:10)
08:30
Ник Дауд
(Джон Карлсон, Брендон Духайм)
20:25
Райан Леонард
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
20:50
Райан Линдгрен
21:33
Джейкоб Чикран
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
30:09
Джейден Шварц
41:24
Итэн Фрэнк
43:50
Джейден Шварц
(Бен Майерс)
46:45
Брендон Духайм
59:10
Том Уилсон
(Ник Дауд, Алексей Протас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит