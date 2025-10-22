Ричмонд
Экс-игрок «Вашингтона» считает, что Овечкину грозит ожирение

Нападающий «Миннесоты» Николя Обе-Кубель, выступавший за «Вашингтон», рассказал о питании форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Овечкин не садится в самолет без 30-сантиметрового сэндвича. У него есть номер парня, который работает в Subway. Покидая арену, он пишет ему. Это правда, он не хочет туда ехать сам, потому что его все будут узнавать. И когда он садится в самолет, его на столе уже ждут шесть банок. Шесть банок пражского пива. А в его бутылке для воды на скамейке кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Я думаю, это уже началось», — сказал Обе-Кубель в подкасте.

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Всю карьеру за океаном форвард провел в одном клубе, дебютировав в НХЛ 5 октября 2005 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, в минувшем сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. В активе россиянина 898 шайб в регулярных чемпионатах и 975 голов с учетом плей‑офф.

На старте сезона «Вашингтон» одержал пять побед в семи матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 25 октября, «столичные» на выезде сыграют с «Коламбусом».

