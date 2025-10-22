Экс-игрок «Вашингтона» считает, что Овечкину грозит ожирение

«Овечкин не садится в самолет без 30-сантиметрового сэндвича. У него есть номер парня, который работает в Subway. Покидая арену, он пишет ему. Это правда, он не хочет туда ехать сам, потому что его все будут узнавать. И когда он садится в самолет, его на столе уже ждут шесть банок. Шесть банок пражского пива. А в его бутылке для воды на скамейке кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Я думаю, это уже началось», — сказал Обе-Кубель в подкасте.