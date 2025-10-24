Ричмонд
Овечкин встретился с собакой-помощником, названной в честь него

Организация America's VetDogs назвала одну из специально обученных собак-помощников в честь капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

— Это дань уважения монументальному достижению Овечкина, который побил рекорд Гретцки! И скоро Александр станет 23-м игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1500 матчей за карьеру: это случится в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в матче против «Оттава Сенаторс», — сказано в сообщении организации.

40-летний россиянин подарил 18-недельному щенку лабрадора-ретривера по имени Ови джерси с собственным автографом.

В рамках благотворительной акции Овечкин в течение следующих месяцев пройдет курс базовой дрессировки для служебных собак.

В этом сезоне Овечкин провел 7 матчей, в которых набрал 5 (1+4) набранных очков. В минувшем регулярном чемпионате он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данные момент в активе Овечкина 898 голов в регулярных сезонах и 975 голов с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Нью-Джерси» на два балла. В субботу, 25 октября, «столичные» на выезде сыграет с «Коламбусом». Этот матч станет для Овечкина 1499-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Вашингтон
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
22.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 16578 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дэн Байлсма
Вратари
Логан Томпсон
Мэтт Мюррей
(00:00-57:04)
Мэтт Мюррей
(c 59:10)
1-й период
08:30
Ник Дауд
(Джон Карлсон, Брендон Духайм)
2-й период
20:25
Райан Леонард
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
20:50
Райан Линдгрен
21:33
Джейкоб Чикран
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
30:09
Джейден Шварц
3-й период
41:24
Итэн Фрэнк
43:50
Джейден Шварц
(Бен Майерс)
46:45
Брендон Духайм
59:10
Том Уилсон
(Ник Дауд, Алексей Протас)
Статистика
Вашингтон
Сиэтл
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
