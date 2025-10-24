Овечкин встретился с собакой-помощником, названной в честь него

— Это дань уважения монументальному достижению Овечкина, который побил рекорд Гретцки! И скоро Александр станет 23-м игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1500 матчей за карьеру: это случится в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в матче против «Оттава Сенаторс», — сказано в сообщении организации.
40-летний россиянин подарил 18-недельному щенку лабрадора-ретривера по имени Ови джерси с собственным автографом.
В рамках благотворительной акции Овечкин в течение следующих месяцев пройдет курс базовой дрессировки для служебных собак.
В этом сезоне Овечкин провел 7 матчей, в которых набрал 5 (1+4) набранных очков. В минувшем регулярном чемпионате он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данные момент в активе Овечкина 898 голов в регулярных сезонах и 975 голов с учетом плей‑офф.
«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Нью-Джерси» на два балла. В субботу, 25 октября, «столичные» на выезде сыграет с «Коламбусом». Этот матч станет для Овечкина 1499-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
Спенсер Карбери
Дэн Байлсма
Логан Томпсон
Мэтт Мюррей
(00:00-57:04)
Мэтт Мюррей
(c 59:10)
08:30
Ник Дауд
(Джон Карлсон, Брендон Духайм)
20:25
Райан Леонард
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
20:50
Райан Линдгрен
21:33
Джейкоб Чикран
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
30:09
Джейден Шварц
41:24
Итэн Фрэнк
43:50
Джейден Шварц
(Бен Майерс)
46:45
Брендон Духайм
59:10
Том Уилсон
(Ник Дауд, Алексей Протас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит