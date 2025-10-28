Евгений Малкин установил рекорд всех времен

С 2012—2013 года только три хоккеиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) добивались такого же результата в этом возрасте. Это были Джо Павелски (9 матчей подряд в сезоне-2023/2024 с «Далласом» в 39 лет), Джо Торнтон (7 матчей подряд в сезоне-2020/21 с «Торонто», 41 год) и Яромир Ягр (7 матчей в сезоне-2013/14 с «Нью-Джерси», 41 год).