Евгений Малкин установил рекорд всех времен

Российский форвард навсегда вписал свое имя в историю клуба.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский хоккеист, нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» из НХЛ Евгений Малкин отметился голом и результативным пасом в ворота «Сент Луис Блюз». Это позволило форварду вписать свое имя в историю клуба.

Благодаря очкам, набранным в прошедшем матче, Малкин продлил свою результативную серию до семи матчей — это самая длинная серия среди игроков старше 39 лет в истории «Питтсбурга».

С 2012—2013 года только три хоккеиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) добивались такого же результата в этом возрасте. Это были Джо Павелски (9 матчей подряд в сезоне-2023/2024 с «Далласом» в 39 лет), Джо Торнтон (7 матчей подряд в сезоне-2020/21 с «Торонто», 41 год) и Яромир Ягр (7 матчей в сезоне-2013/14 с «Нью-Джерси», 41 год).

Кроме этого, Евгений Малкин увеличил лидерский отрыв в гонке лучших ассистентов сезона в НХЛ. Ближайшими преследователями Малкина с 11 передачами являются сразу четыре хоккеиста — Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Напомним, текущий сезон является последним для российского форварда в «Питтсбурге», у него заканчивается контракт с клубом. В этом сезоне у Малкина 3 гола и 13 ассистов в 10 матчах за «Питтсбург». В прошлом чемпионате к 28 октября у россиянина было на счету 14 очков.

Питтсбург
6:3
2:2, 1:0, 3:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
28.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 13303 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Джим Монтгомери
Вратари
Тристан Джерри
(00:00-25:52)
Жоэль Хофер
(00:00-56:52)
Тристан Джерри
(c 26:37)
Жоэль Хофер
(c 56:59)
1-й период
00:39
Брайан Раст
(Филип Холландер, Эрик Карлссон)
00:55
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Евгений Малкин)
04:15
Ник Бьюгстад
(Тайлер Такер, Натан Уокер)
07:04
Томас Новак
15:43
Джордан Кайру
(Дилан Холлоуэй, Брэйден Шенн)
2-й период
26:37
Паркер Уотерспун
(Эрик Карлссон, Сидни Кросби)
32:17
Томас Новак
3-й период
40:42
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
42:10
Харрисон Бруники
44:35
Матье Джозеф
(Ник Бьюгстад)
44:39
Евгений Малкин
44:39
Ник Бьюгстад
56:39
Сидни Кросби
(Брайан Раст)
56:59
Евгений Малкин
(Джастин Бразо)
Статистика
Питтсбург
Сент-Луис
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
0
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит