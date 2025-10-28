Фанат находится в тяжелом состоянии после падения с арены «Питтсбурга»

В начале матча НХЛ между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз» произошел инцидент. Зритель упал с верхнего яруса на нижнюю чашу «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена».
Сотрудники медицинской службы сумели быстро оказать ему неотложную помощь и доставили мужчину в больницу. Как сообщает полиция, болельщикнаходится в критическом состоянии. Подробностей о том, при каких обстоятельствах мужчина оказался на нижнем ярусе нет.
«Питтсбург Пингвинз» в своих социальных сетях выразил обеспокоенность состоянием болельщика.
«Хотя на данный момент нет никакой дополнительной информации, “Питтсбург” внимательно следит за ситуацией. В настоящее время мы по-прежнему обеспокоены состоянием пострадавшего», — говорится в заявлении «Пингвинз».
Напомним, «пингвины» обыграли соперников со счетом 6:3. Российский форвард Евгений Малкин, играющий в составе «Питтсбурга», отметился голом и результативной передачей. Он также установил новый рекорд клуба и стал четвертым игроком в истории НХЛ с 2012—2013 года, имевшим результативную серию в возрасте 39 лет и старше. Более того, Малкин увеличил лидерский отрыв в гонке на лучшего ассистента в НХЛ. Сейчас на его счету 11 голевых передач.