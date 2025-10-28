Фанат находится в тяжелом состоянии после падения с арены «Питтсбурга»

Напомним, «пингвины» обыграли соперников со счетом 6:3. Российский форвард Евгений Малкин, играющий в составе «Питтсбурга», отметился голом и результативной передачей. Он также установил новый рекорд клуба и стал четвертым игроком в истории НХЛ с 2012—2013 года, имевшим результативную серию в возрасте 39 лет и старше. Более того, Малкин увеличил лидерский отрыв в гонке на лучшего ассистента в НХЛ. Сейчас на его счету 11 голевых передач.