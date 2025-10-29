Ричмонд
Василевский вошел в топ-3 вратарей из России по победам в НХЛ

Впереди Андрея Василевского только два российских голкипера.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», вошел в топ-3 российских вратарей, одержавших больше всех побед в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету Василевского, после победы в гостях над «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2, 333 победы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с олимпийским чемпионом Николаем Хабибулиным. Еще больше побед только у двух голкиперов из России — Евгений Набоков (353), который завершил профессиональную карьеру, и Сергей Бобровский из «Флориды» (434), ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли дважды за последние два сезона.

При этом, как отмечают СМИ, Василевский в текущем регулярном чемпионате выдал худший старт сезона в карьере НХЛ. После трех стартовых игр у Василевского было лишь 87,0% отраженных бросков и коэффициент надежности 4,08 — худшие показатели на старте сезона за всю его карьеру в НХЛ. На отрезке из семи первых матчей сезона «Тампа» выиграла только один раз. Сейчас ситуация чуть лучше после трех подряд побед команды.

Напомним, Василевскому 31 год, он был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года.

Нэшвилл
2:5
0:1, 0:1, 2:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
29.10.2025, 02:45 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Джон Купер
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-56:02)
Андрей Василевский
Юусе Сарос
(57:54-58:37)
Юусе Сарос
(c 59:07)
1-й период
01:32
Брэйден Пойнт
03:49
Адам Уилсби
10:31
Земгус Гиргенсонс
(Понтус Хольмберг, Янни Гурд)
17:28
Эрик Хаула
2-й период
33:29
Спенсер Стэстни
35:37
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли)
39:15
Командный штраф
3-й период
43:00
Майкл Бантинг
43:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
43:45
Доминик Джеймс
45:05
Люк Евангелиста
(Брэди Шей, Эрик Хаула)
47:58
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
49:50
Эрик Чернак
55:47
Филип Форсберг
55:47
Янис Мозер
57:54
Филип Форсберг
(Люк Евангелиста, Эрик Хаула)
59:07
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
59:33
Земгус Гиргенсонс
(Понтус Хольмберг, Эрик Чернак)
Статистика
Нэшвилл
Тампа-Бэй
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит