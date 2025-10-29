Василевский вошел в топ-3 вратарей из России по победам в НХЛ

При этом, как отмечают СМИ, Василевский в текущем регулярном чемпионате выдал худший старт сезона в карьере НХЛ. После трех стартовых игр у Василевского было лишь 87,0% отраженных бросков и коэффициент надежности 4,08 — худшие показатели на старте сезона за всю его карьеру в НХЛ. На отрезке из семи первых матчей сезона «Тампа» выиграла только один раз. Сейчас ситуация чуть лучше после трех подряд побед команды.