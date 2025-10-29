Капризов отметился редким достижением в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов после набранного балла преодолел отметку в 15 очков в регулярном чемпионате, на его счету шесть голов и девять результативных передач в 11 матчах. Форвард «Миннесоты» также стал вторым по счету россиянином в текущем чемпионате НХЛ, переступившим через рубеж в 15 очков. На данный момент Капризов — лучший бомбардир команды. Лидирует среди российских игроков нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 16 очками (3+13) в 11 встречах.