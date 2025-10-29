Капризов отметился редким достижением в истории «Миннесоты»

В прошедшем матче НХЛ «Миннесота» проиграла «Виннипегу» в овертайме со счетом 3:4. Несмотря на это, российский нападающий Кирилл Капризов смог отличиться голом на 27-й минуте матча.
В составе победившей команды забили Габриэль Виларди (13-я минута), Владислав Наместников (13-я минута), Нино Нидеррайтер (52-я минута) и Кайл Коннор (61-я минута).
Для Наместникова из «Виннипег Джетс» это четвертая заброшенная шайба в 10 играх, также в его активе один результативный пас.
Кирилл Капризов после набранного балла преодолел отметку в 15 очков в регулярном чемпионате, на его счету шесть голов и девять результативных передач в 11 матчах. Форвард «Миннесоты» также стал вторым по счету россиянином в текущем чемпионате НХЛ, переступившим через рубеж в 15 очков. На данный момент Капризов — лучший бомбардир команды. Лидирует среди российских игроков нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 16 очками (3+13) в 11 встречах.
В истории «Миннесоты» российский нападающий Капризов вышел на четвертое место по набранным очкам. Он обогнал американского форварда Зака Паризе. В 330 матчах в НХЛ Кирилл набрал 401 очко, забросил 190 шайб и 211 голевых передач. У Паризе на счету 400 очков.
Джон Хайнс
Скотт Арниел
Филип Густавссон
(00:00-60:46)
Коннор Хеллибак
(00:00-60:46)
12:16
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Логан Стэнли)
12:38
Владислав Наместников
(Логан Стэнли, Нил Пионк)
19:18
Хайдн Флери
23:49
Джейкоб Миддлтон
23:49
Люк Шенн
26:03
Кирилл Капризов
(Джаред Сперджен, Мэтт Болди)
33:12
Брок Фэйбер
(Марко Росси, Винс Хиностроза)
39:37
Алекс Иафалло
39:59
Мэтт Болди
42:30
Логан Стэнли
43:48
Маркус Юханссон
(Брок Фэйбер, Марко Росси)
51:35
Нино Нидеррайтер
(Густав Нюквист, Морган Бэррон)
52:37
Тэннер Пирсон
60:46
Кайл Коннор
(Марк Шайфли, Джош Моррисси)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит