Гол и передача Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нэшвиллом»

«Тампа» после неудачного старта одержала третью победу подряд в НХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ завершилась победой «Тампы» со счетом 5:2. В этом матче голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Кучеров забил гол на 60-й минуте встречи. Кроме него в составе «Тампы» заброшенные шайбы на счету Земгуса Гиргенсонса (11-я и 60-я минуты), Брэндона Хагеля (36) и Шарля-Эдуара Д'Астуса (48) с передачи Никиты Кучерова. У «Предаторз» отличились Люк Евангелиста (46) и Филип Форсберг (59).

Напомним, в составе «Тампы» играет еще один российский хоккеист — голкипер Андрей Василевский, отразивший 18 бросков «Нэшвилла» из 20 (90%).

32-летний Никита Кучеров после восьми встреч в текущем сезоне набрал 10 очков. Он четыре раза забивал голы и отдал шесть результативных передач. Россиянин играет в составе американского клуба НХЛ с сезона-2013/2014. За это время самым результативным для него был сезон-2023/2024, где удалось в 81 матче заработать 144 очка. В КХЛ Кучеров успел дебютировать в 2010 году за ЦСКА. За армейцев он провел два сезона.

Нэшвилл
2:5
0:1, 0:1, 2:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
29.10.2025, 02:45 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Джон Купер
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-56:02)
Андрей Василевский
Юусе Сарос
(57:54-58:37)
Юусе Сарос
(c 59:07)
1-й период
01:32
Брэйден Пойнт
03:49
Адам Уилсби
10:31
Земгус Гиргенсонс
(Понтус Хольмберг, Янни Гурд)
17:28
Эрик Хаула
2-й период
33:29
Спенсер Стэстни
35:37
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли)
39:15
Командный штраф
3-й период
43:00
Майкл Бантинг
43:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
43:45
Доминик Джеймс
45:05
Люк Евангелиста
(Брэди Шей, Эрик Хаула)
47:58
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
49:50
Эрик Чернак
55:47
Филип Форсберг
55:47
Янис Мозер
57:54
Филип Форсберг
(Люк Евангелиста, Эрик Хаула)
59:07
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
59:33
Земгус Гиргенсонс
(Понтус Хольмберг, Эрик Чернак)
Статистика
Нэшвилл
Тампа-Бэй
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
