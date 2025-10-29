Гол и передача Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нэшвиллом»

32-летний Никита Кучеров после восьми встреч в текущем сезоне набрал 10 очков. Он четыре раза забивал голы и отдал шесть результативных передач. Россиянин играет в составе американского клуба НХЛ с сезона-2013/2014. За это время самым результативным для него был сезон-2023/2024, где удалось в 81 матче заработать 144 очка. В КХЛ Кучеров успел дебютировать в 2010 году за ЦСКА. За армейцев он провел два сезона.