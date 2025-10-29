Гол и пас Чинахова помогли «Коламбусу» победить «Баффало»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил во второй встрече подряд, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 4 (2+2) очка.