Гол и пас Чинахова помогли «Коламбусу» победить «Баффало»

У гостей в основное время отличились Егор Чинахов (7'), Зак Веренски (40') и Майкл Вуд (54'). У хозяев забивали Джош Доан (32'), Райан Маклеод (35') и Джош Данн (43'). Победу «Коламбусу» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Майкла Вуда.
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил во второй встрече подряд, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 4 (2+2) очка.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина после 9 сыгранных матчей 8 (5+3) очков.
«Коламбус» выиграл четыре из пяти последних матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 30 октября, «мундиры» дома сыграют против «Торонто».
Линди Рафф
Дин Эвасон
Алекс Лайон
(00:00-62:53)
Джет Гривз
(00:00-62:53)
06:09
Егор Чинахов
18:27
Дэймон Северсон
31:39
Джош Доан
(Конор Тимминс, Алекс Так)
34:12
Райан Маклеод
(Боуэн Байрам, Алекс Так)
39:20
Алекс Так
39:44
Зак Веренски
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
40:00
Боуэн Байрам
40:00
Дмитрий Воронков
40:00
Кирилл Марченко
42:40
Джошуа Данн
(Бек Маленстин, Маттиас Самуэльссон)
53:55
Майлс Вуд
(Данте Фаббро, Егор Чинахов)
62:53
Майлс Вуд
(Исак Лундестрем, Зак Веренски)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит