Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.47
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
01.11
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.82
П2
4.02
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2

Овечкин хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре

Капитан «Вашингтона» провел в тонированном визоре дебютный сезон в НХЛ, но лига запретила его использование перед началом регулярки-2006/07.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Tom Szczerbowski/Getty Images

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как в НХЛ запретили его тонированный визор.

«По-моему, это Мартин Бродо сказал, что он не видит моих глаз. А я подумал: “Что за ерунда? Видеть мои глаза? Я стою на синей линии — ты будешь смотреть на мои глаза?” Странная ситуация, но, кажется, Гэри Беттмэн сказал: “Ладно, больше никаких тонированных визоров для Ови”. Ну, окей, как скажете», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

«Безусловно, хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре. Почему бы и нет? В НФЛ до сих пор используют тонированные визоры. Никто не смотрит игрокам в глаза, верно? Все смотрят, где мяч, всем все равно. Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику», — добавил Овечкин.

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для россиянина 21-м в карьере в НХЛ. Всю карьеру за океаном форвард провел в одном клубе, дебютировав в НХЛ 5 октября 2005 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, в минувшем сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 899 шайб в «регулярке» и 976 голов с учетом плей‑офф.

