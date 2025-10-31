Овечкин хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как в НХЛ запретили его тонированный визор.
«По-моему, это Мартин Бродо сказал, что он не видит моих глаз. А я подумал: “Что за ерунда? Видеть мои глаза? Я стою на синей линии — ты будешь смотреть на мои глаза?” Странная ситуация, но, кажется, Гэри Беттмэн сказал: “Ладно, больше никаких тонированных визоров для Ови”. Ну, окей, как скажете», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.
«Безусловно, хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре. Почему бы и нет? В НФЛ до сих пор используют тонированные визоры. Никто не смотрит игрокам в глаза, верно? Все смотрят, где мяч, всем все равно. Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику», — добавил Овечкин.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для россиянина 21-м в карьере в НХЛ. Всю карьеру за океаном форвард провел в одном клубе, дебютировав в НХЛ 5 октября 2005 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, в минувшем сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 899 шайб в «регулярке» и 976 голов с учетом плей‑офф.