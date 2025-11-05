Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.57
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения лидеру НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Тампа-Бэй» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Виктор Олофссон (14', 25'), еще одну шайбу забросил Росс Колтон (26'). У гостей отличились Никита Кучеров (2') и Брэйден Поинт (44').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил пятую шайбу в этом сезоне. На счету 32-летнего россиянина после 11 сыгранных матчей 11 (5+6) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.

«Тампа» прервала свою пятиматчевую победную серию и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «молнии» на выезде сыграют против «Вегаса».

«Колорадо» одержал третью победу в четырех последних матчах и продолжает возглавлять сводную турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ. В воскресенье, 9 ноября, «лавины» на выезде сыграют против «Эдмонтона».

Колорадо
3:2
1:1, 2:0, 0:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18071 зритель
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Купер
Вратари
Скотт Уэджвуд
Андрей Василевский
1-й период
01:37
Никита Кучеров
05:43
Габриэль Ландескуг
05:43
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:47
Понтус Хольмберг
13:34
Командный штраф
13:51
Виктор Олофссон
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
17:34
Виктор Олофссон
2-й период
24:08
Виктор Олофссон
(Джек Друри, Габриэль Ландескуг)
25:21
Росс Колтон
(Сэм Малински, Брок Нельсон)
27:21
Джош Мэнсон
36:59
Виктор Хедман
3-й период
41:21
Брок Нельсон
43:32
Брэйден Пойнт
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Виктор Хедман)
54:26
Земгус Гиргенсонс
Статистика
Колорадо
Тампа-Бэй
Штрафное время
11
13
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
