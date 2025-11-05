Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения лидеру НХЛ

У хозяев дублем отметился Виктор Олофссон (14', 25'), еще одну шайбу забросил Росс Колтон (26'). У гостей отличились Никита Кучеров (2') и Брэйден Поинт (44').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил пятую шайбу в этом сезоне. На счету 32-летнего россиянина после 11 сыгранных матчей 11 (5+6) набранных очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.
Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.
«Тампа» прервала свою пятиматчевую победную серию и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «молнии» на выезде сыграют против «Вегаса».
«Колорадо» одержал третью победу в четырех последних матчах и продолжает возглавлять сводную турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ. В воскресенье, 9 ноября, «лавины» на выезде сыграют против «Эдмонтона».
Джаред Беднар
Джон Купер
Скотт Уэджвуд
Андрей Василевский
01:37
Никита Кучеров
05:43
Габриэль Ландескуг
05:43
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:47
Понтус Хольмберг
13:34
Командный штраф
13:51
Виктор Олофссон
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
17:34
Виктор Олофссон
24:08
Виктор Олофссон
(Джек Друри, Габриэль Ландескуг)
25:21
Росс Колтон
(Сэм Малински, Брок Нельсон)
27:21
Джош Мэнсон
36:59
Виктор Хедман
41:21
Брок Нельсон
43:32
Брэйден Пойнт
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Виктор Хедман)
54:26
Земгус Гиргенсонс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит