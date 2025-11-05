Ричмонд
Демидов и Гребенкин обменялись голами в матче НХЛ

«Филадельфия» на выезде обыграла «Монреаль» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Бобби Бринк (2', 8'), еще по одной шайбе забросили Кэм Йорк (8') и Никита Гребенкин (51'). У хозяев дубль на счету Кирби Дака (24', 34'), также отличились Ник Сузуки (25') и Иван Демидов (36'). Победу «Филадельфии» в серии буллитов принес точный бросок Тревора Зеграса.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил четвертую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Также 19-летний россиянин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Он был признан второй звездой матча. Всего на счету Демидова после 13 сыгранных матчей 12 (4+8) набранных очков.

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин забросил свою первую шайбу в НХЛ. 22-летний россиянин отправился за океан весной 2024 года после завоевания с магнитогорским «Металлургом» Кубка Гагарина. На счету 22-летнего россиянина в этом сезоне после 9 сыгранных матчей 3 (1+2) набранных очка.

«Монреаль» прервал свою трехматчевую победную серию, но удержал лидерство в турнирной таблице Востока. В пятницу, 7 ноября, «трехцветные» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».

«Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В тот же день «летчики» на выезде сыграют против «Нэшвилла».

Монреаль
4:5
0:3, 4:0, 0:1, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Рик Токкет
Вратари
Самуэль Монтембо
Даниэл Владарж
1-й период
01:56
Бобби Бринк
(Кэмерон Йорк, Трэвис Санхейм)
05:39
Майкл Мэтисон
06:07
Ноа Добсон
07:07
Кэмерон Йорк
(Тревор Зеграс, Трэвис Конекны)
07:50
Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Тревор Зеграс)
09:08
Ник Силер
2-й период
23:12
Кирби Дак
(Ноа Добсон, Брендан Галлахер)
23:28
Трэвис Санхейм
24:15
Ник Сузуки
(Иван Демидов, Коул Кофилд)
27:28
Шон Кутюрье
28:12
Юрай Слафковски
28:12
Гарнет Хэтэуэй
30:32
Джозеф Велено
33:28
Кирби Дак
(Лэйн Хатсон, Джейден Штрабл)
35:22
Бобби Бринк
35:57
Иван Демидов
(Юрай Слафковски, Лэйн Хатсон)
37:31
Кирби Дак
3-й период
42:30
Арбер Джекай
42:30
Николя Делорье
46:25
Коул Кофилд
50:51
Никита Гребенкин
(Трэвис Конекны, Джейми Драйсдейл)
Овертайм
64:52
Иван Демидов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тревор Зеграс
(Филадельфия)
Статистика
Монреаль
Филадельфия
Штрафное время
19
15
Игра в большинстве
4
6
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит