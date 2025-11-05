Демидов и Гребенкин обменялись голами в матче НХЛ

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил четвертую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Также 19-летний россиянин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Он был признан второй звездой матча. Всего на счету Демидова после 13 сыгранных матчей 12 (4+8) набранных очков.