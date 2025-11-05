Ричмонд
Кочетков сыграл «на ноль» в первом матче в сезоне НХЛ

«Каролина» на выезде обыграла «Рейнджерс» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Николай Элерс (14'), Шон Уокер (38') и Сет Джарвис (59').

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня в НХЛ. 26-летний россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам и принес своей команде первую сухую победу в сезоне. Для Кочеткова это был дебютный матч в этом сезоне — он пропускал старт регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела.

Для Кочеткова эта игра на ноль стала 11-й в НХЛ. По этому показателю он вышел на четвертое место в истории «Каролины», сравнявшись с Кевином Уикзом и Шоном Бурком. Клубный рекорд принадлежит канадцу Кэму Уорду (27).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков по своим воротам из 31.

«Каролина» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «ураганы» на дома сыграют против «Миннесоты».

«Рейнджерс» занимает 14-е место в турнирной таблице Востока. В субботу, 8 ноября, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Детройта».

Рейнджерс
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17147 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Род Бриндамор
Вратари
Игорь Шестеркин
Петр Кочетков
1-й период
06:53
Марк Янковски
13:01
Владислав Гавриков
13:30
Николай Элерс
(Шон Уокер, Себастьян Ахо)
13:38
Ноа Лаба
2-й период
20:52
Командный штраф
33:24
Шарль Лего
37:07
Шон Уокер
(Майк Райлли, Марк Янковски)
38:14
Джей Ти Миллер
3-й период
58:21
Сет Джарвис
Статистика
Рейнджерс
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
