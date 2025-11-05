Кочетков сыграл «на ноль» в первом матче в сезоне НХЛ

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Николай Элерс (14'), Шон Уокер (38') и Сет Джарвис (59').
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня в НХЛ. 26-летний россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам и принес своей команде первую сухую победу в сезоне. Для Кочеткова это был дебютный матч в этом сезоне — он пропускал старт регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела.
Для Кочеткова эта игра на ноль стала 11-й в НХЛ. По этому показателю он вышел на четвертое место в истории «Каролины», сравнявшись с Кевином Уикзом и Шоном Бурком. Клубный рекорд принадлежит канадцу Кэму Уорду (27).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков по своим воротам из 31.
«Каролина» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «ураганы» на дома сыграют против «Миннесоты».
«Рейнджерс» занимает 14-е место в турнирной таблице Востока. В субботу, 8 ноября, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Детройта».
