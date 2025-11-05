Кочетков сыграл «на ноль» в первом матче в сезоне НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня в НХЛ. 26-летний россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам и принес своей команде первую сухую победу в сезоне. Для Кочеткова это был дебютный матч в этом сезоне — он пропускал старт регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела.