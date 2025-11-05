Шайба Барбашева принесла «Вегасу» победу над «Детройтом»

Единственный гол на 34-й минуте матча забросил российский нападающий Иван Барбашев, который был признан второй звездой матча. Первой звездой стал вратарь «Вегаса» Акира Шмидт, отразивший все 24 броска по своим воротам.
Барбашев забросил четвертую шайбу в этом сезоне. На счету 29-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 11 (4+7) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев не сумел отметиться результативными действиями.
«Вегас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, отставая от лидирующего «Колорадо» на четыре очка. В пятницу, 7 ноября, «рыцари» дома сыграют против «Тампы».
«Детройт» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от лидирующего «Монреаля» на один балл. В субботу, 8 ноября, «красные крылья» дома сыграют против «Рейнджерс».
Брюс Кэссиди
Тодд Маклеллан
Акира Шмид
Джон Гибсон
10:23
Зак Уайтклауд
11:18
Лукас Раймонд
33:45
Иван Барбашев
(Брэндон Саад, Жереми Лозон)
49:38
Колтон Сиссонс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит