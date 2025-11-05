Ричмонд
Шайба Барбашева принесла «Вегасу» победу над «Детройтом»

«Вегас» дома одержал минимальную победу над «Детройтом» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Единственный гол на 34-й минуте матча забросил российский нападающий Иван Барбашев, который был признан второй звездой матча. Первой звездой стал вратарь «Вегаса» Акира Шмидт, отразивший все 24 броска по своим воротам.

Барбашев забросил четвертую шайбу в этом сезоне. На счету 29-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 11 (4+7) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев не сумел отметиться результативными действиями.

«Вегас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, отставая от лидирующего «Колорадо» на четыре очка. В пятницу, 7 ноября, «рыцари» дома сыграют против «Тампы».

«Детройт» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от лидирующего «Монреаля» на один балл. В субботу, 8 ноября, «красные крылья» дома сыграют против «Рейнджерс».

Вегас
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18025 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Тодд Маклеллан
Вратари
Акира Шмид
Джон Гибсон
1-й период
10:23
Зак Уайтклауд
11:18
Лукас Раймонд
2-й период
33:45
Иван Барбашев
(Брэндон Саад, Жереми Лозон)
3-й период
49:38
Колтон Сиссонс
Статистика
Вегас
Детройт
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит