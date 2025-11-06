Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.78
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.33
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.07
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.10
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Юта
3
П1
X
П2

«Талант поколения». Хозяин «Вашингтона» — о 900-м голе Овечкина

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отреагировал на 900-ю шайбу российского нападающего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

40-летний россиянин забросил юбилейную шайбу на 23-й минуте домашнего матча против «Сент-Луиса» (6:1). Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 900 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Для этого ему потребовалось 1504 матча.

«900 голов. Это число, которое только Алекс Овечкин мог бы назвать неизбежным. Талант поколения, верный лидер и сердцебиение хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови! Какой невероятный момент для вас, “Кэпиталз” и болельщиков повсюду», — написал Леонсис в соцсетях.

В этом сезоне на счету 40-летнего россиянина 13 сыгранных матчей, в которых он набрал 8 (3+5) очков. До этого Овечкин не отличался результативными действиями на протяжении четырех игр кряду.

«Вашингтон» уверенно обыграл «Сент-Луис» (6:1), благодаря чему прервал серию из четырех поражений подряд и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Питтсбурга».

Вашингтон
6:1
1:0, 4:0, 1:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
6.11.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17437 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Вратари
Логан Томпсон
Джордан Биннингтон
(00:00-29:28)
Жоэль Хофер
(c 29:28)
1-й период
09:41
Колтон Парэйко
09:50
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
14:23
Мэтт Рой
2-й период
22:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
24:33
Энтони Бовилье
(Джейкоб Чикран)
29:06
Брендон Духайм
29:06
Брэйден Шенн
29:28
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Райан Леонард)
30:28
Дилан Строум
32:14
Пиус Сутер
33:50
Том Уилсон
36:20
Энтони Бовилье
38:58
Командный штраф
3-й период
40:37
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фаулер)
49:00
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
Статистика
Вашингтон
Сент-Луис
Штрафное время
11
11
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
