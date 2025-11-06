«Талант поколения». Хозяин «Вашингтона» — о 900-м голе Овечкина

40-летний россиянин забросил юбилейную шайбу на 23-й минуте домашнего матча против «Сент-Луиса» (6:1). Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 900 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Для этого ему потребовалось 1504 матча.
«900 голов. Это число, которое только Алекс Овечкин мог бы назвать неизбежным. Талант поколения, верный лидер и сердцебиение хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови! Какой невероятный момент для вас, “Кэпиталз” и болельщиков повсюду», — написал Леонсис в соцсетях.
В этом сезоне на счету 40-летнего россиянина 13 сыгранных матчей, в которых он набрал 8 (3+5) очков. До этого Овечкин не отличался результативными действиями на протяжении четырех игр кряду.
«Вашингтон» уверенно обыграл «Сент-Луис» (6:1), благодаря чему прервал серию из четырех поражений подряд и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Питтсбурга».
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Логан Томпсон
Джордан Биннингтон
(00:00-29:28)
Жоэль Хофер
(c 29:28)
09:41
Колтон Парэйко
09:50
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
14:23
Мэтт Рой
22:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
24:33
Энтони Бовилье
(Джейкоб Чикран)
29:06
Брендон Духайм
29:06
Брэйден Шенн
29:28
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Райан Леонард)
30:28
Дилан Строум
32:14
Пиус Сутер
33:50
Том Уилсон
36:20
Энтони Бовилье
38:58
Командный штраф
40:37
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фаулер)
49:00
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит