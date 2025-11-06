Гол Сергачева не спас «Юту» от поражения в матче с «Торонто»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер (25'), Остон Мэттьюс (29'), Джон Таварес (49'), Матиас Маччелли (56') и Мэттью Найз (58'). У гостей забивали Майкл Карконе (19'), Михаил Сергачев (37') и Дилан Гюнтер (59').
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил третью шайбу в этом сезоне. 27-летний россиянин провел в этом сезоне 14 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков.
Защитник «Юты» Дмитрий Симашев поучаствовал в шайбе Сергачева и отметился результативной передачей. Для 20-летнего россиянина это первое набранное очко в НХЛ. Для этого ему потребовалось 14 матчей.
Симашев является воспитанником ярославского «Локомотива», с которым в прошлом сезоне он завоевал Кубок Гагарина. На драфте НХЛ 2023 года он был выбран «Аризоной» под общим шестым номером и спустя два года отправился за океан.
«Юта» потерпела третье поражение в четырех последних матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, отставая от лидирующего «Колорадо» на три балла. В воскресенье, 9 ноября, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет против «Монреаля».
Крэйг Беруби
Андре Туриньи
Энтони Столарц
Витек Ванечек
(00:00-56:05)
Витек Ванечек
(57:01-59:08)
Витек Ванечек
(c 59:53)
12:56
Джон Таварес
18:49
Майкл Карконе
(Лоусон Крауз)
24:46
Вильям Нюландер
(Джон Таварес, Мэттью Найз)
28:56
Остон Мэттьюс
(Джейк Маккейб, Матиас Маччелли)
30:35
Скотт Лотон
33:05
Брэндон Карло
36:27
Михаил Сергачев
(Дмитрий Симашев)
40:00
Джек Макбэйн
48:06
Джон Таварес
(Оливер Экман-Ларссон, Бобби Макманн)
55:40
Матиас Маччелли
(Морган Райлли, Дакота Джошуа)
57:01
Мэттью Найз
(Вильям Нюландер, Джейк Маккейб)
58:53
Дилан Гюнтер
(Джон Марино, Нэйт Шмидт)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит