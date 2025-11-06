Овечкин о 900-й шайбе в НХЛ: «Приятно, что все закончилось»

Напомним, в минувшем сезоне игрок смог побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, преодолев отметку в 894 заброшенные шайбы. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В НХЛ российский форвард выступает с 2005 года. За «Вашингтон» он играет на протяжении всей карьеры в лиге, а в 2018 году в составе команды завоевал Кубок Стэнли. Контракт Александра Овечкина заканчивается в конце сезона-2025/2026, но хоккеист еще не озвучивал окончательного решения о том, как продолжится его карьера.