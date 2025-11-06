Овечкин о 900-й шайбе в НХЛ: «Приятно, что все закончилось»

Российский хоккеист Александр Овечкин забил 900-й гол в НХЛ и рассказал, какие эмоции испытывает после этого. Он отметил, что ему важно было забросить эту шайбу именно на домашнем льду.
«Приятно, что все закончилось и я смог забить гол на домашней арене, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово», — сказал Овечкин AP News.
Встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз» завершилась со счетом 6:1 в пользу столичного клуба. Овечкин стал первым в истории НХЛ хоккеистом, забившим 900 голов в НХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится 7 ноября.
Напомним, в минувшем сезоне игрок смог побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, преодолев отметку в 894 заброшенные шайбы. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В НХЛ российский форвард выступает с 2005 года. За «Вашингтон» он играет на протяжении всей карьеры в лиге, а в 2018 году в составе команды завоевал Кубок Стэнли. Контракт Александра Овечкина заканчивается в конце сезона-2025/2026, но хоккеист еще не озвучивал окончательного решения о том, как продолжится его карьера.
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Логан Томпсон
Джордан Биннингтон
(00:00-29:28)
Жоэль Хофер
(c 29:28)
09:41
Колтон Парэйко
09:50
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
14:23
Мэтт Рой
22:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
24:33
Энтони Бовилье
(Джейкоб Чикран)
29:06
Брендон Духайм
29:06
Брэйден Шенн
29:28
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Райан Леонард)
30:28
Дилан Строум
32:14
Пиус Сутер
33:50
Том Уилсон
36:20
Энтони Бовилье
38:58
Командный штраф
40:37
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фаулер)
49:00
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит