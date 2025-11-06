Жена Овечкина сварила борщ для игроков «Вашингтона» перед победным матчем

«Похоже, приготовление борща перед игрой для всей команды станет обязательным», — подписала публикацию Шубская.
Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил 40-летний Овечкин. Она стала для хоккеиста 900-й в регулярных чемпионатах НХЛ.
Ранее Анастасия в интервью «Спорт-Экспресс» признавалась, что иногда Александр просит приготовить борщ на всю команду.
«Иногда Саша просит сделать для команды борщ. Просто был случай, когда пару лет назад я приготовила огромные кастрюли борща — и команда, поев его, выиграла, кажется, 8:1. Во всяком случае счет был какой-то невероятный. Смеялись, что это я “виновата”. С тех пор такие просьбы иногда случаются», — сказала супруга Овечкина.
В этом сезоне на счету Александра Овечкина 13 сыгранных матчей, в которых он набрал 8 (3+5) очков. До этого капитан «Вашингтона» не отличался результативными действиями на протяжении четырех встреч кряду.
Благодаря победе над «Сент-Луисом» «Вашингтон» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «столичные» на выезде сыграют с «Питтсбургом».
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Логан Томпсон
Джордан Биннингтон
(00:00-29:28)
Жоэль Хофер
(c 29:28)
09:41
Колтон Парэйко
09:50
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
14:23
Мэтт Рой
22:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
24:33
Энтони Бовилье
(Джейкоб Чикран)
29:06
Брендон Духайм
29:06
Брэйден Шенн
29:28
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Райан Леонард)
30:28
Дилан Строум
32:14
Пиус Сутер
33:50
Том Уилсон
36:20
Энтони Бовилье
38:58
Командный штраф
40:37
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фаулер)
49:00
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит