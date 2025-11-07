Барбашев и Кучеров оформили по дублю в матче «Вегас» — «Тампа»

У гостей по дублю оформили Никита Кучеров (43', 55') и Брэндон Хэйгел (45', 60'), еще по одной шайбе забросили Гейдж Гонсалвес (21') и Доминик Джеймс (24'). У хозяев дважды отличился Иван Барбашев (8', 16'), еще один гол на счету Митча Марнера (44').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шестую и седьмую шайбы в этом сезоне, благодаря чему был признан первой звездой матча. Всего на счету 32-летнего россиянина 12 сыгранных матчей, в которых он набрал 14 (7+7) очков.
Примечательно, что Кучеров набирал очки в каждом матче против «Вегаса» с момента появления клуба в НХЛ в 2018 году. В общей сложности он провел против «рыцарей» 14 матчей и набрал 24 (8+16) очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в этом сезоне.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил пятую и шестую шайбы в этом сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина 13 сыгранных матчей, в которых он набрал 13 (6+7) очков.
«Тампа-Бэй» одержала шестую победу в семи последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 9 ноября, «молнии» дома сыграют против «Вашингтона».
«Вегас» занимает пятую строчку в турнирной таблице Запада. В тот же день «рыцари» дома сыграют против «Анахайма».
Брюс Кэссиди
Джон Купер
Карл Линдбом
(00:00-57:50)
Андрей Василевский
Карл Линдбом
(c 59:13)
07:25
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Митчелл Марнер)
15:53
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
20:36
Гейдж Гонсалвес
(Доминик Джеймс)
23:28
Доминик Джеймс
(Янис Мозер, Оливер Бьоркстранд)
25:37
Иван Барбашев
31:37
Кэдан Корчак
40:48
Командный штраф
42:48
Никита Кучеров
(Оливер Бьоркстранд, Джейк Гюнцель)
43:37
Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
44:12
Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
44:56
Андрей Василевский
44:56
Андрей Василевский
52:38
Жереми Лозон
54:13
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Виктор Хедман)
55:15
Гейдж Гонсалвес
59:13
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит