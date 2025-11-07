Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джексон Блейк (13'), Андрей Свечников (14'), Шон Уокер (17') и Николай Элерс (21'). У гостей дублем отметился Мэтт Болди (6', 21'), еще одну шайбу забросил Брок Фэйбер (14').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина 13 сыгранных матчей, в которых он набрал 4 (3+1) очка.
Защитник «Каролины» Александр Никишин поучаствовал в шайбе Свечникова и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина 13 сыгранных матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина 15 сыгранных матчей, в которых он набрал 19 (8+11) очков. На данный момент он занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 33-летнего россиянина 15 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.
«Каролина» выиграла три из четырех последних матчей и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 9 ноября, «ураганы» дома сыграют против «Баффало».
«Миннесота» проиграла шесть из восьми последних матчей и опустилась на 14-е место в турнирной таблице Запада. В субботу, 8 ноября, «дикари» на выезде сыграют против «Айлендерс».
Род Бриндамор
Джон Хайнс
Фредерик Андерсен
Филип Густавссон
(00:00-03:04)
Филип Густавссон
(03:11-58:19)
03:11
Марк Янковски
05:34
Мэтт Болди
09:12
Джейкоб Миддлтон
11:46
Джордан Стаал
11:46
Джордан Стаал
11:46
Джордан Стаал
11:46
Тайлер Питлик
11:46
Тайлер Питлик
11:46
Тайлер Питлик
12:53
Джексон Блэйк
(Шон Уокер)
13:24
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон, Кирилл Капризов)
13:45
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Александр Никишин)
16:51
Шон Уокер
(Сет Джарвис, К`Андре Миллер)
17:46
Логан Стэнковен
17:46
Логан Стэнковен
20:37
Мэтт Болди
(Владимир Тарасенко, Джаред Сперджен)
20:46
Николай Элерс
(Джексон Блэйк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит